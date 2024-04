Julija Nawalnaja: Keine Angst vor Putin

Zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemannes spricht Kremlgegnerin Julija Nawalnaja über ihre Trauer und die Angst, die sie nie haben wird...

„Zum Nutzen der Menschen auf der Welt hat Julija Nawalnaja ihre eigene Führungsrolle auf der Weltbühne eingenommen. Sie zeigt dabei außergewöhnliche Selbstlosigkeit und Stärke." Mit diesen Worten würdigt US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Witwe des am 16. Februar verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny († 47) in der aktuellen Ausgabe des Time-Magazins. In diesem wird die zweifache Mutter (Daria, 22, und Zahar, 16) unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt angeführt. Und wer Nawalnajas – trotz oder gerade wegen ihrer Trauer – ungebrochenen Kampfgeist kennt, weiß, dass sie noch vieles bewegen will und kann.

Kampf gegen Putin

Als Kopf organisierter Kriminaliät bezeichnet Julija Nawalnaja Wladmir Putin in dem ausführlichen „Time“-Interview und wirkt dabei so furchtlos wie einst ihr Ehemann, der immer wieder sein Leben riskierte – und es schließlich verlor. Seine Witwe und Kinder werden nun rund um die Uhr von Leibwächtern geschützt. „Freunde bestanden darauf“, sagt Nawalnaja. Starker Nachsatz: „Aber ich verspreche Ihnen, dass ich niemals Angst haben werde.“ Obwohl sie wisse, dass sie und ihre Kinder ständig beobachtet werden.

Julija Navalnaya mit ihren Kindern Dasha Navalnaya und Zahar Navalny © Getty Images ×

„Es gibt unschöne Momente, aber das kann man nicht ändern“, so die 47-Jährige, die auch erstmals über den Moment spricht, in dem sie vom Tod ihres Mannes erfuhr: „Ich war in der Nacht in München angekommen, um an der Sicherheitskonferenz teilzunehmen... Dann schaute ich auf mein Telefon. Nachrichten erschienen und ich merkte, dass es die Schlagzeilen über Alexej waren... Das dritte Wort sagte: Er ist gestorben. Für fünf Sekunden wandte ich mich ab und erst dann verstand ich, was das Wort bedeutete. Ich war in meinem Zimmer. Ich war allein.“

Der 16. Februar 2024 sollte ihr Leben für immer verändern. Genau zwei Jahre zuvor am 16. Februar 2022 hatte Julija Alexej zum letzten Mal gesehen. An ihrem Geburtstag im Juli 2023 hatte er im Straflager die Erlaubnis für ein Telefongespräch erhalten. „Er rief an und sagte: ,Hallo, hallo‘ und dann brach die Verbindung ab“, erinnert sich Nawalnaja. „Es war das letzte Mal, dass ich seine Stimme hörte.“

Die Witwe des Kremlgegners zählt zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt © Getty Images ×

Den Kampf gegen Putin, führt Julija Nawalnaja nun für ihren verstorbenen Ehemann fort. Laut „Time“-Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt.