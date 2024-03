Nach Kates Schock-Diagnose: Wie geht es jetzt weiter?

Spott und Gerüchten setzte Prinzessin Kate ein Ende und machte ihre Krebserkrankung öffentlich. Stars wie Blake Lively bereuen ihre Postings jetzt.

So lange wie möglich hat Prinzessin Kate (42) über ihre Erkrankung geschwiegen. Letzte Woche hat die Ehefrau von Prinz William (41) die Flucht nach vorne angetreten und über ihr Leiden gesprochen. „Im Jänner wurde ich in London einer großen Bauchoperation unterzogen“, erklärt sie in einem Video, das auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlicht wurde, „und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei.“ Nach der erfolgreichen Operation wurden weitere Tests durchgeführt, die zeigten, dass Krebs vorhanden ist. Auf Anraten ihrer Ärzte unterzieht Kate sich nun einer vorbeugenden Chemotherapie.

„Riesiger Schock"

„Es war ein riesiger Schock“, gibt die Prinzessin zu, „und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen.“ Daher hat Kate sich Zeit genommen, um sich von der Operation zu erholen und die Nachricht zu verdauen: „Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles in einer für sie angemessenen Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird.“

In einem Video erzählte Prinzessin Kate von ihrer Diagnose und erklärte, dass sie sich Zeit genommen hat, ihre Krankheit ihren drei Kindern in angemessener Weise zu erklären.

Wilde Verschwörungstheorien

Leider wollten ihr viele diese Zeit nicht geben. Wilde Verschwörungstheorien machten die Runde – und einige Stars spotteten auf sozialen Medien über die abwesende Prinzessin. „Auf dem Weg, um Kate zu finden...“, machte Realityqueen Kim Kardashian (43) sich lustig.

Ein besonders geschmackloser Beitrag stammt von dem britischen Comedian John Oliver (46): „Die Chance, dass sie schon vor 18 Monaten gestorben ist, ist nicht null.“ US-Moderator Stephen Colbert (59) mutmaßte, dass Kate abgetaucht ist, weil „ihr Ehemann und künftiger König von England eine Affäre hat.“

Scherze werden bitter bereut

Die „Kates-Spiracies“, die nach einem Photoshop-Fail der Prinzessin aus dem Ruder geraten sind, zogen auch Hollywood-Schauspielerin Blake Lively (36) in ihren Bann. Sie versah ein Werbeposting mit einem schlecht zusammengeschnittenen Foto und dem Text „Jetzt wisst ihr, warum ich so lange verschollen war“. Ein Scherz, den sie jetzt bitter bereut und für den Blake sich nach Kates Bekanntmachung kleinlaut entschuldigt hat: „Ich habe einen blöden Post in Bezug auf den ‚Photoshop-Fail‘ geteilt und dieser Post beschämt mich heute. Es tut mir so leid.“

Auch „Atomic Kitten“-Sängerin Kerry Katona würde die Zeit am liebsten zurückdrehen und die Verschwörungstheorien, die sie über Kate verbreitet hat, ungesagt lassen. Als Prominente, die selbst unzählige Male zum Opfer frei erfundener Geschichten geworden ist, hätte sie es besser wissen müssen, gab sie zu. Sie habe sich da in etwas verstrickt.

Schauspielerin Blake Lively entschuldigte sich für ihren Spott nach Kates Photoshop-Fail auf Instagram.

Welle des Mitgefühls

Spott und Verschwörungstheorien sind nach Kates berührender Videobotschaft verstummt. Stattdessen wurden die Prinzessin und ihre Familie von einer Welle des Mitgefühls erfasst. Aus aller Welt trafen Genesungswünsche ein. US-Präsident Joe Biden (81), Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (54) und Olivia Munn (43), die selbst vor kurzem eine Krebsdiagnose erhalten hat, sprachen der Britin Mut zu. Auch Prinz Williams Bruder Harry (39) und seine Frau Meghan (42) meldeten sich zu Wort: „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können.“ Darum bat auch Prinzessin Kate auf Instagram: „Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann“.