Céline Dion: Comeback mit Vogue-Cover und Gesundheitsupdate

Bei Céline Dion wurde 2022 das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Jetzt erscheint sie erstmals auf dem Cover der französischen Vogue und spricht über ihre seltene Autoimmunerkrankung.

Sie ist eine der größten Stimmen unserer Zeit, doch seit geraumer Zeit ist es still um sie geworden. 2022 machte Céline Dion öffentlich, dass sie mit der seltenen, unheilbaren Krankheit Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Sie leide an schrecklichen Muskelkrämpfen und habe dadurch Probleme beim Gehen und beim Singen. Deshalb hatte die "My Heart Will Go On"-Sängerin ihre "Courage World Tour" in Europa absagen müssen. Ihren Kampf gegen die Krankheit möchte sie nun in dem Dokumentarfilm "I Am: Céline Dion" festhalten. Mit einem Auftritt bei den Grammys sorgte sie im Februar für eine große Überraschung. Dion kam auf die Bühne, um das beste Album des Jahres zu präsentieren.

Jetzt hat sich die Sängerin mit einem großen Comeback zurückgemeldet. Für das Mai-Cover der französischen "Vogue" hat sich Céline Dion gleich zweimal ablichten lassen. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Magazin spricht sie über ihr Leben mit der seltenen Autoimmunerkrankung.

Céline Dion fühlt sich "stark"

Während sich die Sängerin auf einem der Cover noch im gigantischen rosa Plüschkleid zeigt, präsentiert sie sich auf dem zweiten Cover-Foto deutlich freizügiger. Im knappen Höschen und Oversize-Hemd, verzichtet sie auf einen BH. "Das große Comeback", steht darunter. Ein starker Schnappschuss mit einer starken Message. Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert und feiern ihr Comeback: "Die Königin ist endlich zurück", kommentiert einer. Dion selbst ist regelrecht überwältigt. "Ich fühle mich geehrt, am Cover der Vogue France zu sein. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit 56 Jahren gebeten wurde, meine Schönheit zu enthüllen", sagt Dion über ihr Comeback.

Gegenüber "Vogue" verrät Dion, es sei "eine Menge Arbeit", gegen die Krankheit zu kämpfen, aber sie nehme jeden Tag, wie er komme. Sie habe die Krankheit noch nicht besiegt, führte die 56-Jährige weiter aus. Aber sie "bleibt stark und positiv".

"Ich hoffe, dass wir ein Wundermittel finden, einen Weg, mit wissenschaftlicher Forschung zu heilen, aber vorerst muss ich lernen, damit zu leben." Fünf Tage pro Woche würde sie Physiotherapie und Gesangstraining machen. Statt aufzugeben habe sie beschlossen, mit ihrem gesamten Körper und Geist - "von Kopf bis Fuß" - mit einem medizinischen Team zu arbeiten. Nichts würde sie aufhalten, versicherte die dreifache Mutter. Die Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Fans und ihres Teams würden ihr dabei helfen.

Will wieder auf die Bühne zurück

Anlässlich des Internationalen Tages zur Sensibilisierung für das Stiff-Person-Syndrom schrieb Céline Dion im März auf Instagram: "Der Versuch, diese Autoimmunerkrankung zu überwinden, war eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich bin fest entschlossen, eines Tages wieder auf die Bühne zurückzukehren und ein möglichst normales Leben zu führen."

Für eine mögliche Rückkehr könne sie derzeit aber noch keinen Zeitpunkt nennen. Sie werde auf ihren Körper hören aber hält an dem Traum und an dem Willen fest.