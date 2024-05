Met Gala 2024: Das müssen Sie über das Mode-Event des Jahres wissen

Heute Abend ist es endlich wieder soweit! Die Met Gala gilt als das wichtigste Mode-Event des Jahres. Wir verraten alles, was Sie über das Mega-Event wissen müssen.

Der 6. Mai ist da und mit ihm das wohl wichtigste Event der Modebranche: Heute Abend findet in New York die Met Gala 2024 statt. Eine Veranstaltung, die sich Stars wie Rihanna, Kim Kardashian, Blake Lively und Co. nur ungern entgehen lassen. Nicht umsonst wird die Gala im Metropolitan Museum of Art auch als die "Mode-Oscars" bezeichnet. Hier sind die wichtigsten Fakten und Informationen zur diesjährigen Met Gala im Überblick.

Was ist die Met Gala?

Die Met Gala ist eine jährliche Wohltätigkeitsveranstaltung, die am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfindet. Sie gilt als eines der aufregendsten Mode-Events des Jahres. Die prominenten Gäste tragen in der Regel maßgeschneiderte Designs der weltweit bedeutendsten Modedesigner, passend zu einem bestimmten Motto. Das Ziel der Gala ist es, Spenden für das "Costume Institute" des Metropolitan Museum of Art zu sammeln.Die exklusiven Eintrittskarten kosten rund 35.000 Dollar pro Stück, die Tische liegen zwischen 200.000 und 300.000 Dollar. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr eine achtstellige Summe bei der Met Gala gesammelt wird.

Gigi Hadid bei der Met Gala 2022 © Getty Images ×

Was erwartet uns bei der Met Gala 2024?

Nachdem die Stars den roten Teppich überquert haben und vor den Fotografen posiert haben, wird die kommende Ausstellung des "Costume Institutes" vorgestellt und gefeiert. Dieses Jahr trägt sie den Titel "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion" (auf Deutsch: Dornröschen: Wiedererwachte Mode) und präsentiert 250 historisch bedeutsame Mode-Stücke. Viele dieser Kleidungsstücke sind so empfindlich, dass sie ohne angemessene Konservierung nicht mehr berührt oder getragen werden können, und symbolisieren somit die "Sleeping Beauties" im Archiv des Costume Institutes. Die Ausstellung wird Originalentwürfe von Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent und Hubert de Givenchy enthalten. Ein besonders zerbrechliches Stück ist ein elisabethanisches Mieder und Ballkleid aus Seidensatin von 1877, entworfen vom amerikanischen Modedesigner Charles Frederick Worth.

Was nach der Ausstellung genau passiert, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, da bei der Gala ein striktes Handy- und Social Media-Verbot gilt. Es wird jedoch erwartet, dass es ein festliches Essen geben wird, begleitet von Auftritten einiger Stars wie Rihanna im Jahr 2015 oder Cher im Jahr 2019.

Doja Cat bei der Met Gala 2023 © Getty Images ×

Welches Thema hat die Met Gala 2024?

Passend zum märchenhaften Thema der Ausstellung werden sich die Gäste der Met Gala unter dem Motto "The Garden of Time" kleiden, inspiriert von der gleichnamigen Science-Fiction-Kurzgeschichte von J.G. Ballard aus dem Jahr 1962. Angesichts der offensichtlichen Anspielungen auf die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur sowie auf "Dornröschen" wird erwartet, dass die diesjährigen Looks auf dem roten Teppich viele Blumenmotive enthalten werden. Andererseits könnten einige Gäste auch düstere oder vergängliche Motive in ihren Mode-Kreationen präsentieren.

Wer veranstaltet die Met Gala 2024?

"Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour ist wie jedes Jahr Gastgeberin des Abends und verantwortlich für die namhafte Gästeliste. Zusätzlich zu ihr gibt es jedes Jahr mehrere Superstars, die als Co-Gastgeber durch den Abend führen. 2024 teilen sich diese Ehre Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth und Bad Bunny.

"Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour ist Gastgeberin bei der Met Gala und entscheidet über die Promi-Gästeliste. © Getty Images ×

Welche Stars werden bei der Met Gala 2024 erwartet?

Laut US-Medien stehen Stars wie Lily Gladstone aus "Killers of the Flower Moon" und Ayo Edebiri aus "The Bear" auf der Gästeliste, für beide wäre es das erste Mal bei der Met Gala. Außerdem werden Stammgäste wie Gisele Bündchen, Rihanna, Kendall Jenner und Cara Delevingne erwartet. MADONNA wird Sie heute Abend auf dem Laufenden halten und die besten Looks vom roten Teppich sowie alle Highlights des wichtigsten Mode-Events des Jahres präsentieren.