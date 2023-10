× H&M und RABANNE feiern Designer-Koop mit Star-besetzter Party

Nach MUGLER hat H&M jetzt die nächste Designer-Koop mit dem Kult-Label Rabanne bekanntgegeben.

Wenige Tage nach der Rabanne Fashion Show in Paris kündigt das Kult-Label am Montagabend die bevorstehende Kooperation mit H&M an. Und eine derart glamouröse Kooperation muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Mit einer hochkarätigen Gästeliste an Stars und Sternchen feiert das Fashion-Duo im legendären Pariser Nachtclub Silencio - und zeigt uns bereits die ersten Einblicke der neuen Designer-Kollektion.

© BFA ×

H&M x Rabanne: Das erwartet uns in der Kollektion

Die Party bat einen ersten Blick auf die Rabanne H&M- Kollektion, welche Womenswear, Menswear und Accessoires, sowie Inneneinrichtung beinhaltet. Sie wird am 9.November 2023 in ausgewählten Filialen und online auf hm.com erhältlich sein. Zu erwarten sind große Pailletten, Kettenhemd-Looks und Metallic-Outfits - ganz im Rabanne-Stil. Schon seit der verstorbene Gründer Paco Rabanne in den 1960er-Jahren seine epochalen Kreationen präsentierte, gilt das Haus als Vorreiter in der französischen Modeszene. Heute wird Rabanne unter dem Creative Director Julien Dossena gleichermaßen für die souveränen Garderobenvorschläge gefeiert.

“Rabanne war schon immer eine fröhliche Marke und diese Veranstaltung hat die verspielte Stimmung der Rabanne H&M- Kollektion eingefangen. Ich möchte immer, dass sich die Menschen befreit fühlen, wenn sie unsere Kleidung tragen. Daher war es großartig zu sehen, wie die Gäste Spaß hatten und den hedonistischen Geist der Kollektion annahmen.” sagt Julien Dossena, Creative Director bei Rabanne.

Diese Stars feierten mit

Eröffnet wurde die Party mit einem Auftritt des talentierten Popstars Robyn, die den Ton für den Abend angab. Die Nacht ging weiter mit der gefeierten DJane Peggy Gou. Zum Schluss hatte Cher ebenfalls einen glamourösen Auftritt als Special Guest.

© Christina Fragkou ×

Cher, Elle Fanning, Peggy Gou, Robyn, Irina Shayk, Iris Law, Jared Leto, Ashley Graham und Tina Kunakey trugen alle Looks aus der energiegeladenen Rabanne H&M-Kollektion. Weitere Star-Gäste waren: Amina Muaddi, Tyga, Rianne Van Rompaey, Alexander Edwards, Jade Rabarivelo, Rafael Pavarotti und Issa Perica.