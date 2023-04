Die heißesten Looks des Mugler x H&M Launch-Events

Am 11. Mai erscheint endlich die begehrteste Mode-Kooperation des Frühjahrs. Mittwochabend begeisterten beim Launch Event in New York Stars und Sternchen in den heißesten Mugler-Looks.

Die Outfits der Stars bei dem Mode-Event in New York City konnten gar nicht freizügig genug sein. Bodycon, Glitzer und sexy Cut-Outs dominierten den "Black Carpet" des MUGLER x H&M Launch Events, und gaben Einblicke, welche Fashion-Pieces uns in der heißesten Kollektion des Jahres erwarten. Knappe Sache Baywatch-Ikone Pamela Anderson stellte in einem Blazer-Minikleid ihre atemberaubende Figur zur Schau. Auch Madonna-Tochter Lourdes Leon begeisterte in einem gewagten schwarzen Catsuit mit Ausschnitten.

MUGLER x H&M: Die Kollektion Mit der erschwinglichen Damen- und Herrenkollektion soll die Geschichte des Hauses mit seiner Gegenwart und Zukunft vereint werden, indem sie eine Reihe von Mugler Klassikern und Markenzeichen bietet. Highlight-Pieces sind ein bodenlanges Korsett-Kleid, schwarzer Catsuit und leuchtendgelber Neon-Anzug. Zudem bietet die Kollektion eine Reihe von geschlechtsneutralen Accessoires - ganz im ikonischem Mugler-Stil.

"Diese Kollektion ist ein Wendepunkt für das Haus Mugler - eine Chance für uns, unsere Geschichte und die Stücke zu feiern, für die wir heute so beliebt sind. Die Zusammenarbeit umfasst viele unserer Markenzeichen, von Catsuits und Bodycon-Kleidern bis hin zu Schneiderei, Denim und wunderschönem, gewagtem Schmuck und Accessoires", sagt Casey Cadwallader, Kreativ Direktor bei Mugler.