Am 11. Mai startet das französische Design-Label Mugler eine geniale Kollaboration mit H&M. Wir haben das exklusive Musikvideo und alle Behind-the-Scenes Einblicke der einzigartigen Kampagne.

Welch schöne Hommage an den am 23. Jänner 2022 verstorbenen Star-Designer Manfred Thierry Mugler († 76), mit dessen berühmten Label kurz vor seinem Ableben die Gespräche über eine außergewöhnliche Kollaboration mit H&M gestartet wurden. Nun ist es so weit: ab 11. Mai ist die „Mugler und H&M“-Kollektion, die die Geschichte des französischen Hauses mit seiner Gegenwart und Zukunft ebenso wie Muglers Vorreiterrolle als Regelbrecher und Verfechter von (Meinungs-)Freiheit vereint, in ausgewählten H&M-Stores sowie online erhältlich.

Für die unverwechselbaren Designs, die ein Tribut an das Selbstvertrauen darstellen, zeichnen Casey Cadwallader, Creative Director bei Mugler, und H&M-Creative Advisor Ann-Sofie Johansson verantwortlich. Im Interview sprechen die beiden über das coole Musikvideo, das die Kampagne begleitet und welche Teile der Kollektion ihre Favoriten sind.

© Mugler x H&M ×

Erzählen Sie uns etwas über die Inspirationen für die Kollektion und somit auch für das Musikvideo!

Cadwallader: Ein großer Teil meiner Inspiration stammt von der Idee der Mugler-Familie und davon, die Relevanz des Hauses über alle Genres und Medien hinweg zu feiern. Mugler war immer schon ein Haus mit viel kultureller Seele und deshalb ist es für mich als Designer so interessant, weil es so viele Welten anspricht, mit denen ich mich im meinem eigenen Leben beschäftige und von denen ich mich inspirieren lasse, sei es Musik oder Clubkultur. Diese Kollaboration war eine sehr positive Erfahrung und ich glaube, das spürt man – es geht um Gemeinschaft, um Menschen, die mir wichtig sind und die wirklich sie selbst sind. Bei Mugler ging es immer darum, die verschiedenen Schönheitstypen zu feiern, das führt diese Kollaboration fort.

Johansson: Nun, man assoziiert Mugler durchaus mit Musik. Casey hat so einen riesigen Teil des Universums geschaffen und auch für die Geschichte des Hauses. Es fühlte sich für die Kampagne sehr passend an, ein Musikvideo und einen neuen Titel zu machen – ein Remake eines 90er-Jahre-Songs, um darauf hinzuweisen, dass die Kollektion voll mit diesen großartigen Anlehnungen an die 90er ist. Es ist schön, mit Film und Bild etwas Pionierhaftes und anderes zu machen. Es ist ein Zeugnis für die kulturelle Resonanz von Mugler, über Musik, Tanz, Performance, Subkultur und sogar Technologie hinweg.

Welche Teile aus der Kollektion gefallen Ihnen am besten?

Cadwallader: Es gibt so viele tolle Mugler-Klassiker und besondere Teile in der Kollektion – die Catsuits, die Kleider, die Denimteile. Weiters gibt es lässige Sweater, T-Shirts und Accessoires. Ich würde sagen, anders als bei einem typischen Mugler haben wir mehr Farben als sonst verwendet, nur um die Tatsache widerzuspiegeln, dass wir wollten, dass es sich universell und spielerisch anfühlt. – Ich mag die Palette wirklich gerne und die Tatsache, dass so viele Teile in einem breiten Spektrum an Tönen erhältlich sind.

Johansson: Mugler und Casey waren unbeschreiblich großzügig mit vielen ihrer wichtigsten Teile. Das wollen wir bei H&M immer bekommen, denn unsere Kund*innen wollen so gern ein Stück Modegeschichte erstehen. Genau das hat Casey uns geboten. Er wollte von Beginn an die Teile, die Mugler heute wirklich definiert haben, zusammenbringen – das Minikleid, die Catsuits mit Netzeinsätzen. Es gibt einfach so viele ikonische Teile im Sortiment. Ich persönlich liebe die Lederteile wie den langen petrolfarbenen Ledermantel, den würde man für immer in Ehren halten.

Noch mehr von dem Interview finden Sie in der MADONNA Ausgabe vom 1. April.