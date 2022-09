× La Hong verbindet mehr als nur die Mode mit Vietnam

Der Designer präsentierte seine Trachtenmode bei den Vietnam Days

Bei den von der vietnamesischen Botschaft veranstalteten Vietnam Days im Palais Palffy gab es politisch hochkarätigen Besuch: der Außenminister Vietnams - Bui Thanh Son besuchte nach seiner Visite beim Österreichischen Amtskollegen Schallenberg dass Palais Palffy gemeinsam mit dem vietnamesische Botschafter in Österreich - Trung Kien Nguyen.

Neben traditioneller Teezeremonie und vietnamesischen Dong Ho Gemälden gab es ein ganz besonderes Highlight - eine interkulturelle modische Trachten Show Organisiert vom Austro-Vietnamesischen Stardesigner LA HONG.

© La Hong ×

LA HONG ist in Vietnam geboren, aufgewachsen und einer der bekanntesten Modedesigner Wiens – der Einzige von allen Designern in Österreich der es an Wiens Luxusmeile dem Wiener Kohlmarkt auf Augenhöhe mit internationalen Brands wie Dior, Burberry & Armani vertreten ist. Charakteristisch in seiner Arbeit ist stets die intensive Auseinandersetzung der unterschiedlichen Kulturen und Traditionen, interkulturelle Einflüsse, sowie die Verarbeitung hochwertiger Materialien. Seine persönliche hohe Wertschätzung der asiatischen und europäischen Kultur findet sich daher in seinen Kreationen wieder. Seine Arbeit - österreichische Tracht und asiatische Traditionen neu zu interpretieren und auf beeindruckende Weise fusioniert ist einzigartig.

Anlässlich des 50. Jubiläums der österreichischen-vietnamesischen diplomatische Beziehungen überzeugt LA HONG aber nicht nur durch eigene Arbeiten, die die Synergien der beiden Kulturen modern inszenieren. Er konnte auch namhafte heimische Designer wie Markus Spatzier - Manufaktur Herzblut und Anita Stölnberger von Oimtrocht gewinnen, sich unter seiner Leitung in ihren Arbeiten mit der vietnamesischen Tracht, die sogenannten Ao Dai, auseinanderzusetzen. Somit bietet die Show eine Weltpremiere und zeigt eine einzigartige Fusion der beiden Kulturen. Das erste mal das Österreichische Designer/Manufakturen Vietnamesische Tracht fertigten.

Vorgetragen wurde die Show von der amtierenden Miss Earth Austria 2022 Katharina Prager, sowie den top zehn Teilnehmerinnen der diesjährigen Miss Earth Austria Wahl.

Bereits vor 10 Jahren zum 40. Jubiläum hat LA HONG hier diese Kultur-Modeschau abgehalten – Damals wurden Designer aus Vietnam eingeladen Ihre Kreationen vorzutragen.