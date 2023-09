Star-besetzter Mode-Start für die Paris Fashion Week

Als letzte Mode-Destination des Fashion-Monats präsentiert die Pariser Fashion Week vom 25. September bis zum 3. Oktober die neuen Styles für Frühling und Sommer 2024.

Auftakt bei der Paris Fashion Week: Wir zeigen Ihnen wer in der Front Row sitzt und was es auf den Laufstegen der französischen Hauptstadt Neues zu sehen gibt:

Dior

Was für ein Auftritt! Das französische Modehaus überzeugt mit einer starken Front Row. Jennifer Lawrence, Anya Taylor Joy, Jenna Ortega und Charlize Theron sind für die Dior-Show in den Jardin des Tuileries gekommen und sorgen für Glamour-Momente in eleganten Dior-Ensembles.

Feminin-maskuline Looks in gedeckten Farben zieren den Laufsteg bei Dior. Das Setting? Eine kunterbunte LED-Leinwand mit Empowerment-Slogans.

Saint Laurent

Der Star-Auftakt der Saint Laurent Show ist schwer zu toppen. Hailey Bieber, Austin Butler, Kate Moss, Diane Kruger, Laura Harrier und Amber Valletta reisen für die Show nach Paris.

Am Fuße des Eiffelturms präsentiert Designer Anthony Vaccarello die neue Saint Laurent Kollektion. Auf dem Laufsteg sind Transparenz-Looks in Erdtönen zu sehen. Auch Eva Herzigova modelt einen Naked-Look der neuen Kollektion.