× Sprechen Sie Liebe? So wird der Valentinstag weltweit gefeiert

Am 14. Februar feiern wir weltweit den Tag der Liebe. Liebe ist eine universelle Sprache, die jede:r spricht. Doch nicht nur wie wir unsere Liebe ausdrücken unterscheidet sich von Land zu Land, auch Bräuche, Traditionen und sogar das Datum des Valentinstages können weltweit variieren.

„Ich liebe dich" zu sagen, ist die schönste Liebeserklärung. Laut einer Studie der schottischen Albertay University säuseln Männer die magischen drei Wörter nach durchschnittlich 108 Tagen in einer Beziehung zum ersten Mal, während sich Frauen im Durchschnitt 123 Tage dafür Zeit lassen. An Valentinstag dürfte der Liebesschwur leichter über die Lippen gehen. Die Sprachlernplattform Preply zeigt, wie man seine Liebe in verschiedenen Sprachen ausdrückt und welche Traditionen den Tag der Verliebten begleiten.

Die universelle Liebesbekundung „I love you”

Die Aussage „I love you” ist wohl die bekannteste Art und Weise, seine Liebe zu kommunizieren. Dieser Satz findet nicht nur Verwendung in allen englischsprachigen Ländern wie England, Neuseeland, Australien, Kanada und den USA, sondern wird oft auch genutzt, wenn zwei Menschen sich in unterschiedlichen Muttersprachen verständigen. Die Bräuche zum Valentinstag am 14. Februar in den oben genannten Ländern ähneln denen, die wir in Deutschland praktizieren: Auch hier werden am Valentinstag der besseren Hälfte gerne Pralinen, Rosen, Schmuck und Karten geschenkt.

Die magischen Worte in Lateinamerika und Spanien: „Te Amo” und „Te quiero”

In den spanischsprachigen Ländern wie Spanien, Argentinien oder Peru bekunden Verliebte ihre Liebe durch die Aussage „Te amo” oder „Te quiero”. Letzteres wird allerdings eher in der Alltagssprache gebraucht und kann auch zu Freund*innen oder Familienmitgliedern gesagt werden, wenn man ausdrücken möchte, wie gerne man sie hat. Der spanische Valentinstag heißt „Día de San Valentín” und wird ebenfalls am 14. Februar gefeiert. Neben Liebesbriefen und Gedichten gilt auch das Verschenken von Büchern als Liebesbeweis. In Argentinien wird der Valentinstag als „Semana de la Dulzura” im Juli mit dem Verschenken von Bonbons und Süßigkeiten gefeiert. Ein besonders großes Ereignis ist der Valentinstag in Guatemala. Bei der dortigen „Parade der alten Liebe” verkleiden sich die Menschen und ziehen mit einem Festwagen durch die Stadt.

Liebeserklärungen im Norden: „Ma armastan sind”, „Minä rakastan sinua” und „Rwy’n dy garu di”

In den nordischen Ländern Estland und Finnland drückt man seine Liebe mit den Worten „Ma armastan sind“ und „Minä rakastan sinua“ aus. Hiermit ist aber nicht unbedingt die romantische Liebe gemeint, denn die Worte können genauso zum Ausdruck für die Liebe zur Familie oder Verwandtschaft verwendet werden. Auf Walisisch gesteht man seine Liebe mit den Worten „Rwy’n dy garu di”. Neben dem klassischen Valentinstag gibt es in Wales auch noch den Feiertag des Schutzpatrons der Liebenden, dem Heiligen Dwynwen, am 25. Januar.

Valentinstag in Fernost: So liebt man in Asien

In Südkorea, China, Taiwan, Vietnam und Japan werden Liebespartner:innen sowie Familie und Freund:innen mit Schokolade beschert. Hier unterscheidet sich die Tradition von den westlichen Rollenbildern, da es hier üblich ist, dass nur Frauen den Männern etwas schenken. Genau einen Monat später gibt der “White Day” nicht nur erneut die Möglichkeit „Ich liebe dich” in Form von 사랑해 (Saranghae) in Südkorea oder auch 我愛你 (Wǒ ài nǐ) in China und Taiwan zu sagen, sondern den Männern die Chance, sich zu revanchieren: An diesem Tag ist es Tradition, dass die Männer den Frauen weiße Schokolade und Marshmallows überreichen. Auf den Philippinen ist Valentinstag sogar das beliebteste Hochzeitsdatum.

Valentinstag oder Eidel-Hobel-Masri? Liebesschwüre auf dem afrikanischen Kontinent

Neben dem üblichen Valentinstag feiern die Ägypter:innen einen zweiten Tag der Liebe („Eidel-Hob el-Masri“) am 04. November. An beiden Tagen sagt man „انا انا احبك“ (Ana uhibbuka) und beschenkt den Partner oder die Partnerin traditionell mit Blumen und Pralinen. In Nigeria wird „Ich liebe dich” mit „Mo ni fẹ́ rẹ“ übersetzt. Am Valentinstag wird die Stadt festlich mit weißen, roten und rosa Farben geschmückt. Zudem werden herzförmige Kuchen an den Schwarm verschenkt. Auch in Südafrika ist das Herz traditionell das Zeichen der Liebe, deswegen tragen die Frauen am 14. Februar auch das Symbol mit dem Namen der/des Liebsten auf dem Ärmel. Wer sein Glück gefunden hat, schwört sich ewige Liebe mit den Worten „Ek het jou lief“.