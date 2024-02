× Valentinstag 2024: Über diese Geschenke freuen wir uns wirklich

Am 14. Februar feiern wir wieder den Valentinstag. Der weltweite Tag der Liebe ist vor allem durch das perfekte Valentinstagsgeschenk geprägt. Wir verraten, mit welchen Geschenken Sie dieses Jahr bei ihren Liebsten punkten.

Der Tag der Liebe bietet die perfekte Gelegenheit, seine Liebe durch eine besondere und durchdachte Geste auszudrücken und dem Lieblingsmenschen eine Freude zu bereiten. Zugegeben – das richtige Geschenk zu finden, kann eine Herausforderung sein. Daher zeigen wir Ihnen Geschenkideen für Männer und Frauen, die euren Liebsten ganz bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Welches Valentinstagsgeschenk schenkt man einem Mann?

Sie möchten Ihren Schatz mit einem besonderen Geschenk der Liebe überraschen? Es gibt leichtere Aufgaben, als ein Valentinstagsgeschenk für einen Mann zu finden. Doch keine Sorge, mit unserem Geschenke-Guide finden Sie die perfekten Überraschungen, die das Herz Ihres Partners höher schlagen lassen.

Der perfekte Liebesbeweis: Ein Wellness-Geschenk

Wer kriegt nicht gerne Entspannung geschenkt? Wellness-Geschenke für Männer werden immer beliebter! Inmitten der Hektik des Alltags verdient Ihr Schatz eine Auszeit, die nicht nur seine Sinne verwöhnt, sondern auch Ihre Liebe unterstreicht. Das The Ritual of Hammam Geschenkset ist ein schönes Liebesgeschenk zum Valentinstag, das viel Entspannung in Ihr Zuhause bringen wird.

Ein Duft-Geschenk der besonderen Art

Warum nicht ein Parfum für das Auto verschenken? Das The Rituals of Oudh Auto Parfüm mit Agarholz lässt das Auto bis zu 8 Wochen lang duften und ist somit ein Valentinstagsgeschenk, das Ihrem Liebsten noch lange nach dem Valentinstag Freude bereiten wird.

Ein Valentinstagsgeschenk zum Selbermachen

© Getty Images ×

Selbstgemacht ist einfach besser – das gilt natürlich auch beim Bier. Ein tolles Valentinstagsgeschenk für Männer ist ein DIY Bierbrauset. Innerhalb von nur zehn Minuten kann der Liebste sein ganz persönliches Bier brauen. Das Bier muss nur sieben Tage gären und ist dann bereit zum Genießen. Ein besonderes Valentinstagsgeschenk für den besonderen Mann in Ihrem Leben.

Schokoladen-Gaming Set: Süßes für Gamer-Herzen

Schokolade ist seit jeher ein klassisches Symbol der Liebe, und ein Gaming Set aus Schokolade fügt dieser Tradition eine moderne Note hinzu. Die süßen Controller-Formen zeigen, wie gut Sie Ihren Schatz kennen und ermutigen möglicherweise zu gemeinsamen Gaming-Sessions mit einer schokoladigen Auszeit am Valentinstag zu zweit.

Humor trifft auf Romantik: Personalisierte Boxershorts

Bevor es zur Sache geht versüßen wir das Liebesspiel mit einer Portion Humor. Personalisierte Unterhosen sorgen nicht nur für ein herzliches, sondern auch ein witziges Geschenk zum Valentinstag. Diese personalisierbaren Boxershorts bieten nicht nur einen humorvollen Touch, sondern sind auch bequem und dehnbar – perfekt für einen intimen Valentinstag.

Premium Grillbesteck als Valentinstagsgeschenk

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und die Grillsaison naht in großen Schritten! Für alle Hobby-Griller kann dieses Premium Grillbesteck sogar personalisiert werden und eignet sich somit als perfektes Geschenk für den Tag der Liebe.

Edle Grillschürze für Männer

Für alle Männer, die nicht nur gerne grillen, sondern auch gerne kochen, eignet sich eine Grillschürze aus Leder. Die Lederschürze lässt sich nach allen Vorlieben personalisieren und wird die Augen von ihrem Schatz zum leuchten bringen.

Wenn Liebe durch den Magen geht: Ein Geschenk für Bierliebhaber

Auch ein Geschenk im Zusammenhang mit Bier darf bei einer Geschenkempfehlung für Männer natürlich nicht fehlen, denn das Klischee wird Wochenende für Wochenende aufs Neue bestätigt. Weil man gutes Bier nicht einfach aus der Flasche trinken kann und jede Glasform den Geschmack beeinflusst, ist dieser personalisierte Bierkrug ein einzigartiges Valentinstag Geschenk für alle Bier-Fans.

Pralinen-Werkzeuge versüßen das Handwerk

Während echte Werkzeuge als Geschenke bei Männern immer unbeliebter werden, erleben Pralinen und personalisierte Geschenke bei den Herren des Handwerks gerade einen großen Aufschwung. Dazu passt natürlich kaum etwas besser als Werkzeuge aus Schokolade, gemeinsam mit handgefertigten Pralinen und einer personalisierten Verpackung. Der Deckel der Pralinenschachtel kann mit Ihrem Wunschfoto versehen werden und ist eines der beliebtesten Geschenke zum Valentinstag.

Welches Valentinstagsgeschenk schenkt man einer Frau?

Ein liebevoll ausgesuchtes Geschenk sagt mehr als tausend Worte und kann die Gefühle vertiefen. Doch welches Valentinsgeschenk passt am besten für die Frau in Ihrem Leben? Hier zeigen wir Ihnen die besten Geschenkideen, die Ihre Liebe sicherlich auf ein neues Level heben. Von persönlichem Schmuck bis hin zu unvergänglichen Rosen – lassen Sie sich inspirieren, um das Herz Ihrer Partnerin am Valentinstag höher schlagen zu lassen.

Farbe der Liebe: Ein roter Lippenstift

Der rote Lippenstift von Rituals ist das perfekte Valentinstagsgeschenk, um die Lippen Ihrer Liebsten zu betonen. Mit einer luxuriösen Textur und einem intensiven Farbton verleiht dieser Lippenstift nicht nur einen verführerischen Kussmund, sondern bringt auch die Leidenschaft und Eleganz zum Ausdruck, die der Valentinstag repräsentiert.

Wellness-Set als romantisches Geschenk

Dieses Wellness-Set mit Rosenblättern ist eines der Geschenke zum Valentinstag, die für besondere Romantik sorgen. Das Set umfasst duftende Rosenblätter, die eine sinnliche Atmosphäre schaffen und für eine beruhigende Auszeit sorgen. Verpackt in einer eleganten Box ist es ein zeitloses Geschenk für Frauen, das Ihre Liebe zum Valentinstag ausdrückt und für kostbare Momente der Zweisamkeit sorgt.

Ein duftender Liebesbeweis

Ein exquisiter Duft ist nicht nur ein sinnliches Accessoire, sondern auch eine persönliche und durchdachte Geste, die die Sinne weckt. Zum Tag der Liebe gibt es kaum eine bessere Geschenkidee als eine duftende Verführung, wie beispielsweise dieses Reve de Hanami Parfum von Rituals.

Blumen aus Schokolade als Geschenkidee

Das Schenken von Blumen zum Valentinstag hat eine lange Tradition und symbolisiert Liebe und Zuneigung. Doch es müssen nicht immer echte Blumen sein! Eine wundervolle Geschenkidee zum Valentinstag sind Blumen aus Schokolade, bestreut mit echten, essbaren Blüten.

Personalisierte Kuschelsocken

Bei diesem Valentinstag Geschenk steht wohl jeder Frau ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Diese personalisierbaren Socken im Liebes Design sind ein lustiges Geschenk für den Valentinstag, das wirklich von Herzen kommt und sicher im Alltag Ihrer Liebsten seinen Platz findet.

Valentinstagsgeschenk aus Schokolade

Das klassischste aller Geschenke zum Valentinstag ist wohl eine Pralinenbox. In dieser wunderschön personalisierten Holzschachtel mit 10 handgefertigten Pralinen wird aus diesem klassischen Geschenk eine durchdachte und persönliche Geschenkidee zum Valentinstag.

Ein kuschliger Begleiter zum Valentinstag

Individuelle Geschenkideen zum Valentinstag sind nicht immer leicht zu finden. Umso besonderer ist dieser Liebes-Bär, bei dem die Namen der Verliebten auf die kleinen Tatzen gestickt werden können. Ein kuscheliger Begleiter für Ihren Lieblingsmenschen!

Anhänger mit Lieblingsfoto als Geschenk

Inmitten der Vielzahl von Geschenkideen, die das Herz berühren können, steht eine Kette mit einem gemeinsamen Foto als Geschenk im Rampenlicht. Diese persönliche und liebevolle Geste hat die einzigartige Fähigkeit, unvergessliche Momente in einem Schmuckstück zu verewigen. Laden Sie Ihr Foto einfach hoch und schenken Sie pure Freude!

Exquisite Weinflasche mit personalisiertem Etikett

Feiern Sie die Liebe mit einem einzigartigen Geschenk zum Valentinstag: einer exquisiten Weinflasche mit einem persönlichen Touch. Das Foto-Etikett lässt Erinnerungen aufleben, während Sie gemeinsam auf besondere Momente anstoßen.

Valentinstagsgeschenke, die beide glücklich machen

Bucket List Buch für Paare

Die Liebe zu feiern bedeutet nicht nur, die Vergangenheit zu schätzen, sondern auch die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ein personalisiertes Bucket List Buch für Paare ist dabei nicht nur ein Valentinstagsgeschenk, sondern ein Versprechen, gemeinsame Abenteuer zu erleben und Träume Seite an Seite zu verwirklichen.

Liebesspiel für Paare

In einem Alltag voller Hektik und Routine bietet das einzigartige Konzept von "Macht das alles - 50 Lose für Paare" eine aufregende Möglichkeit, die Beziehung zu beleben. Dieses innovative Valentinstag Geschenk verspricht nicht nur Spaß und Spannung, sondern auch unvergessliche Augenblicke, die die Verbindung zwischen dem Liebespaar stärken.

Liebestassen für Paare

Ein romantisches Tassen-Set für Liebespaare ist nicht nur alltägliches Geschirr, sondern eine zärtliche Erinnerung an die gemeinsamen Augenblicke der Zweisamkeit. Ein wundervolles Geschenk zum Valentinstag für beide, sodass jeder Morgen mit ein wenig Romantik startet.

