Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Um den Valentinstag kommen wir nicht herum. Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit die Liebe zu feiern. Egal ob Single oder nicht, der Galentine’s Day erfreut sich immer größerer Beliebtheit und macht dem Valentinstag große Konkurrenz.

Der Galentine’s Day findet jedes Jahr am 13. Februar statt, also einen Tag vor dem Valentinstag. Der Name setzt sich aus den Wörtern „Valentines Day“ und dem englischen Wort für den weiblichen Kumpel, „Gal“, zusammen. An diesem Tag soll die Liebe zu seinen Freundinnen zelebriert werden. Das sollte Männer jedoch nicht davon abhalten, den Tag auch für sich umzudeuten, schließlich ist die Liebe zu seinen Freunden keine Frage des Geschlechts.



So ist der Freundschafts-Tag entstanden

Bekannt wurde der Galentine’s Day durch die Serie „Parks and Recreation“. Die Serienfigur Leslie Knope (Amy Poehler) erklärt in der 16. Folge der zweiten Staffel, dass sie jedes Jahr am 13. Februar die Freundschaft zu ihren Freundinnen im selben Maße, wie Pärchen ihre Beziehung einen Tag später feiern. In den USA ist der Tag schon richtig beliebt und er hätte auch hierzulande genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie der Valentinstag.

Deshalb ist der Galentine's Day der bessere Valentinstag

Schon Wochen vor dem Valentinstag springen uns Pralinen, kitschige Karten und klischeebehaftete Werbung entgegen. Wenn man sich die Filme und Plakate rund um den Valentinstag anschaut, wird klar: Hier geht es weniger um die Liebe, sondern um Konsum und die heteronormative Zweierbeziehung.

Besonders schlimm ist der Tag der Liebe für Singles, weil ihnen eingeredet wird, dass etwas in ihrem Leben fehlt. Doch wieso sollte man die platonische Liebe nicht genauso würdigen wie die romantische? Denn es sind die Freunde, die uns durch dick und dünn begleiten und denen wir unsere tiefsten Geheimnisse anvertrauen. Sie haben immer ein offenes Ohr und können uns in jeder Situation zum Lachen bringen. Es ist also höchste Zeit unsere engsten Freundschaften hochleben zu lassen.

So können Sie den Galentine's Day feiern

Geschenke im herkömmlichen Sinne gibt es eher nicht, vielmehr sagen sich die Freundinnen, warum sie dankbar für ihre Freundschaft sind und was sie aneinander schätzen. Auch ein entspannter Mädelsabend mit Prosecco, Gesichtsmasken und einem kitschigen Film ist die perfekte Gelegenheit, die Freundschaft zu feiern. Die Liste der Aktivitäten ist lang und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am wichtigsten ist es, sich mit den Freundinnen zu verabreden und dann kann es auch schon los gehen. Die Absicht ist es, die Freundschaft zu feiern, also geht es schlicht und einfach darum, Zeit zusammen zu genießen.