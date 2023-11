Was Paare regelmäßig 20 Minuten lang tun sollten

Vergrößert sich die emotionale Distanz, ist es oft schwer, wieder zueinander zu finden. Dieses Geheimnis hilft!

Schmetterlinge im Bauch, keine Sekunde ohne einander sein können, den anderen auf Händen tragen: Je länger wir mit unserem Partner zusammen sind, desto eher verblassen diese Glücksgefühle. Während Sehnsucht und Lust in der Anfangsphase der Beziehung noch riesengroß sind, ringen sie uns nach ein paar Beziehungsjahren nur noch ein müdes Lächeln ab. Der Alltag kehrt ein, die Wohnung muss ausgeräumt werden, die Wäsche stapelt sich, die Kinder müssen in die Schule, die Arbeit nervt.

Keine Spur mehr vom anfänglichen Zauber

Viele Paare leben anschließend nur noch nebeneinander, anstatt miteinander. Man funktioniert nur noch als Team, aber sonst ist da nichts mehr. Doch wie kann sich die Liebe wegschleichen, ohne dass wir es merken?

Kein wohlwollender Blick mehr

Im stressigen Alltag überlagern viele andere Themen das Beziehungsleben, es gibt viel zu tun, einiges zu organisieren. Der Alltag kann anstrengend sein. Wir arbeiten jeden Tag Baustellen ab, an unserer Beziehung arbeiten wir jedoch nicht - oder zu wenig. Irgendwann verschwindet so bei vielen Paaren der wohlwollende Blick für den Partner. Die Liebe zueinander, also im Grunde das, was einst die Basis des Zusammenlebens war, gerät aus dem Blick. Gleichzeitig wird weniger kommuniziert. Wir gehen davon aus, dass unser Partner wissen sollte, was wir wollen, was uns stört und was wir brauchen, ohne es zu sagen. Und wir sind genervt, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden.

Die Folge: Wir entfernen uns voneinander. Die Gefahr dabei ist, dass die emotionale Distanz zum Partner immer größer wird. Wer hier nicht irgendwann eingreift, hat ein erhöhtes Risiko, die Beziehung gegen die Wand zu fahren. Heißt: Es wird höchste Zeit, die Handbremse zu ziehen!

Beziehungspflege ist essenziell

Der Tipp für eine glückliche Beziehung? Nehmen Sie sich mindestens einmal die Woche 20 Minuten bewusst Zeit, um miteinander zu sprechen. In dieser Zeit zählen Sie ganz bewusst auf, was Sie an Ihrem Partner schätzen und was Ihnen besonders positiv aufgefallen ist. Sprechen Sie auch behutsam an, was Sie sich wünschen würden und wie Sie gemeinsam an Ihren Beziehungszielen arbeiten wollen.

Diese Beziehungspflege ist essenziell, um sich als Paar nicht zu verlieren und wieder zusammenzufinden. Denn wer seinem Gegenüber Wertschätzung entgegenbringt, stärkt nicht nur dessen Selbstwert, sondern vertieft gleichzeitig positive Gefühle, die möglicherweise schon viel zu lange auf der Strecke geblieben sind.