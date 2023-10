So finden Sie Mr. Right

Wer mit offenem Herzen durchs Leben geht, sich verletzlich und authentisch zeigt, dem fliegt auch die wahre Liebe leichter zu. Denn: Was frau ausstrahlt und signalisiert, zieht sie auch an.

Machen Sie endlich Schluss! Okay, wir geben zu, dass dieser Ratschlag hier etwas ungewöhnlich klingt. Also lassen Sie uns noch ein bisschen konkreter werden: Machen Sie endlich Schluss – mit sinnlosen oder gar keinen Dates, mit Ghosting, Bröserlverteilern, halbwarmen Geschichten, Affären und Freundschaft plus. Richten Sie Ihre Energie und Aufmerksamkeit stattdessen lieber darauf, Ihr Herz zu öffnen – und zwar für Mr. Right, denn ja, den gibt es ganz bestimmt.

Was es als Single-Frau auf der Suche nach dem Richtigen braucht? Verletzlichkeit, Selbstakzeptanz, die Fähigkeit, es sich auch alleine schön machen zu können und – last, but not least – eine große Portion Humor und Entspanntheit. Auf Ihrem Weg zum großen Glück begleiten Sie die beiden Liebes- und Beziehungsberaterinnen Lila Sauerschnig und Stefanie Scharaweger in ihrem brandneuen Ratgeber „Pudelnackert – Mach dich verletzlich und bereit für die Liebe“. Wir haben einen Blick in die herzerwärmende, humorvolle und realitätsnahe Wohlfühllektüre geworfen.

So finden Sie den Richtigen:

1. Einsamkeit als große Chance

„Wenn ich doch nur einen Partner hätte. Dann wäre ich nicht länger einsam“ – ein Glaubenssatz, den mit Sicherheit viele von uns kennen. Und schwuppdiwupp ist die Einsamkeit mit dem Single-Sein verknüpft. Aber bedenken Sie doch mal: Auch Paare können einsam sein. Zitat aus „Pudelnackert“: „Nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam. Und nicht jeder Einsame ist allein.“ Einsamkeit hat also nicht zwingend etwas mit Ihrem Beziehungsstatus bzw. mit jemand anderem, sondern ganz viel mit Ihnen selbst zu tun. Besonders dann, wenn die Einsamkeit Sie immer wieder überrollt, dürfen Sie sich selbst Zeit und Raum geben, einmal genauer hinzuschauen und Emotionen zuzulassen – das größte Liebensgeschenk, das Sie sich selbst machen können.

2. Den Ex loslassen

Die Akte EX hält wohl für jede Frau eine Haufen an Gefühlen parat (und mit Sicherheit auch jede Menge „gut gemeinte Spezialausdrücke“). Einen einst geliebten Menschen gehen zu lassen, tut weh, macht sauer, wütend, hilflos – oder alles zugleich. Das ist völlig normal und gesund. Es zeigt, dass Sie dazu imstande sind, von Herzen zu empfinden und zu lieben. Eine gescheiterte Beziehung bedeutet nicht das Ende von Liebe in Ihrem Leben, ganz im Gegenteil. Im Loslösungsprozess lernen Sie sich selbst besser kennen, lernen, was Sie wollen und vielmehr nicht wollen – wunderbare Erkenntnisse auf dem Weg in Richtung neues Glück, auch, wenn es sich anfangs vielleicht noch nicht so anfühlt.

3. Sind Sie tatsächlich bereit für Neues?

Wenn Sie immer wieder Männer anziehen, die nicht bereit für eine Beziehung sind, ist das natürlich sehr frustrierend. Andererseits verbirgt sich dahinter auch eine wertvolle (Selbst-)Erkenntnis. Sind vielleicht Sie diejenige, die noch gar nicht bereit für die wahre Liebe ist? „Erst wenn Sie bereit sind, sich auf sich selbst einzulassen, offen mit sich selbst und allem, was zu Ihnen gehört, zu sein, erst dann wird auch ein Mann dazu bereit sein, zu Ihnen zu stehen“, heißt es auch in „Pudelnackert“. Good News, denn es bedeutet: Sie haben Ihr Glück großteils selbst in der Hand.

4. Probieren Sie‘s mal mit... Verletzlichkeit!

Hand aufs Herz – wie oft haben Sie sich schon verstellt, damit ein Mann Sie toll findet? Wie oft haben Sie schon die Coole gegeben? Wie oft haben Sie sich angepasst, bemüht und sich am Ende des Tages in einem „Gschichtl“ wiedergefunden, das Ihnen eigentlich gar nicht entspricht? Keine Sorge, Sie sind damit bestimmt nicht alleine. Das Problem an alledem: Es ist nicht nur anstrengend, so zu tun, als wäre man jemand anderes, es auch ganz und gar unnötig und mit Sicherheit nicht zielführend. „Echte Liebe ist das Ergebnis von echtem Sein“, heißt es auch in „Pudelnackert“. Sie dürfen und – ganz wichtig – sollen sich sogar verletzlich, authentisch und ehrlich zeigen. Nur so ziehen Sie am Ende des Tages den Menschen an, der auch wirklich zu Ihnen steht und der Sie ganz wunderbar findet – genau so, wie Sie eben sind. Fazit: Schluss mit People Pleasing!

5. Die Göttin in Ihnen

Kennen Sie Ihren Wert! „Ihr Liebesleben ist ein Spiegel Ihrer selbst und Ihres Selbstwerts“ – Zitat aus „Pudelnackert“. Machen Sie sich bewusst, wie wertvoll Sie sind, halten Sie Ihre Standards dementsprechend hoch und entscheiden Sie für sich, wie Sie von einem Mann behandelt werden und welche Art von Beziehung Sie führen wollen. Wir sagen jedenfalls: Sie wollen auf Händen getragen werden – und nichts Geringeres. Punkt. Aus. Basta.

6. Nicht alle Männer sind Schweine

Nicht alle Männer, denen frau im Laufe der Zeit so über den Weg läuft, wollen nur das eine, sind vergeben, frisch geschieden, narzisstisch, bipolar, beziehungsunfähig, unnahbar oder unzuverlässig. Gehen Sie also mit offenen Augen (aber nicht blind) und offenem Herzen durchs Leben und schauen Sie genau hin: Wie fühlen Sie sich in der Gegenwart eines Mannes? Wie behandelt er Sie und andere Menschen? Mag er Sie so, wie Sie sind? Lässt er Sie so sein, wie Sie sein wollen? Und ganz wichtig: Mögen Sie ihn denn auch, so wie er ist? Eines ist gewiss: Es gibt sie noch, die guten Kerle, die das Herz am rechten Fleck haben.