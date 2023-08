Dating-Guide: So angelt man sich einen Millionär

Lust auf Luxus-Dating? Wir verraten die Top-5 Vorlieben der Superreichen - laut Studie.

Sehr wohlhabende Menschen verhalten sich oft anders als "Normalsterbliche". Das bestätigte bereits eine Studie eines deutschen Forscherteams im Jahr 2022, welche Persönlichkeitsmerkmale von Millionär:innen und der allgemeinen Bevölkerung vergleicht. Das Ergebnis: Tendenziell weisen Millionär:innen eine höhere Risikotoleranz, emotionale Stabilität, Offenheit, Extraversion und Gewissenhaftigkeit auf. Doch wie unterscheiden sich die Dating-Vorlieben der Superreichen?

Die Dating-Plattform Seeking.com analysierte die Dating-Profile der registrierten Millionär:innen (über 867.000 Mitglieder) und Milliardär:innen ihrer Website. Die dabei entdeckten Vorlieben geben einen Einblick, wie diese Gesellschaftsschicht auf Partnersuche geht.

Die Top-5 Dating-Vorlieben der Superreichen

Die Analyse der Dating-Profile in der Studie zeigt, dass es beim Luxus-Dating gar nicht so oberflächlich zu geht, wie man möglicherweise denken könnte. Stattdessen geht es viel mehr darum, Partner:innen zu finden, die zum eigenen Lebensstil passen sowie die gleichen Werte und Vorstellungen teilen.

1. Rauchen ist ein absolutes No-Go

Den Daten zufolge legen die obersten 1 % sehr großen Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden, auch auf die ihrer Partner:innen. Rauchen steht bei den Listen an Tabus ganz oben, noch vor den Trinkgewohnheiten. Ein paar Gläser Wein in geselliger Runde sind in Ordnung, aber eine:r Raucher:in kommt für die meisten Wohlhabenden beim Dating nicht in Frage.

2. Gleich und gleich gesellt sich gern

Die Profile der Superreichen weisen auffällige Ähnlichkeiten in den Abschnitten "Über mich" und "Gesucht" auf. Begriffe wie "langfristig", "aufgeschlossen" und "unkompliziert" tauchen in beiden Rubriken am häufigsten auf. Interessierte sollten diese Eigenschaften bei Dates mit Milliardär:innen mitbringen, denn Gegensätze scheinen sich hier nicht anzuziehen. Weitere häufig verwendete Ausdrücke sind "Spaß" und "Reisen", die den abenteuerlichen Lebensstil der Milliardär:innen unterstreichen. Am häufigsten werden jedoch "aktiver Lebensstil" und "Diskretion" in den Profilen verwendet – eine Notwendigkeit für Personen mit einem beachtlichen Vermögen.

3. Wohlhabende suchen nach erfolgreichen Partner:innen

Die Mehrheit der Millionär:innen und Milliardär:innen auf der Dating-Plattform sind Single, Nichtraucher:innen und trinken Alkohol vorwiegend in geselliger Runde. Männer bevorzugen dabei fitte Frauen, sei es schlank oder kurvig, mit einem durchschnittlichen oder athletischen Körperbau. Dennoch ist das Äußere nicht der ausschlaggebende Punkt bei der Partnerwahl. Die Mehrheit der Nutzer:innen sucht nach Matches mit Hochschulabschluss. Dies deutet darauf hin, dass intelligente Gespräche von hoher Bedeutung sind.

4. Ein globaler Lebensstil

Obwohl die Mehrheit der Superreichen ihren Ursprung in den USA hat, sind viele von ihnen international tätig oder haben Anwesen an verschiedenen Orten, wodurch auch ihre Dating-Möglichkeiten weltweit erweitert werden. Aufgrund ihres abenteuerlichen und internationalen Lebensstils stehen viele der Superreichen Fernbeziehungen offen gegenüber. Zudem bevorzugen sie Partner:innen die gerne und oft die Welt bereisen.

5. Exklusive Dating-Erlebnisse sind ihnen wichtig

Superreiche nutzen dreimal so häufig wie andere Mitglieder Premium-Mitgliedschaften beim Online-Dating. Wohlhabende Menschen betrachten diese Möglichkeiten als Investition in ihr Dating-Leben und die daraus entstehenden Beziehungen. Zudem ist es solchen Menschen wichtig, keine Zeit zu vergeuden und das Risiko zu minimieren, sich mit Menschen zu treffen, die nicht ihre Lebensphilosophie teilen.