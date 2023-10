Die Beckhams: Das Erfolgsrezept ihrer Liebe

Die Dokuserie „Beckham“ zeigt auf Netflix das Leben von David Beckham. Auch seine Frau Victoria kommt zu Wort und zeigt sich überraschend emotional.

Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lopez und Cristiano Ronaldo haben es getan. Und jetzt auch David Beckham (48): In einer vierteiligen Dokuserie erzählt der glamouröse Ex-Fußballer auf Netflix von seinem Leben: Von seinen Anfängen, von Erfolgen und Tiefschlägen. „Beckham“ erzählt aber auch die Liebesgeschichte von David und Victoria (49) – von ihrem ersten Treffen und von der Liebe einer Frau, die das Versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten an Davids Seite zu bleiben, wahrlich ernst nimmt.

© Getty Images Family affair. David und Victoria feierten mit ihren Kindern die Netflix-Premiere. ×

Einblicke in ihr Leben

Schlechte Zeiten durchlebte das Traumpaar schon am Anfang ihrer Beziehung. Als Victoria mit den „Spice Girls“ um die Welt tourte und ­David bei der Fußball-WM nach einem Tritt im Achtelfinale ­gegen Argentinien eine Rote Karte kassierte, machte das ganze Land ihn für das Ausscheiden der Briten verantwortlich. Monatelang war er der Buhmann der Nation, wurde beschimpft, beleidigt und bedroht. Stärke war gefragt und die bewies Victoria. Während David eine depressive Episode durchlebte, stand sie hinter ihm und gab ihm Kraft. Bis heute ist sie wütend, wenn sie an diese Hetzjagd denkt: „Ich möchte diese Leute immer noch umbringen.“

© Getty Images Frisch verliebt. David und Victoria trafen sich 1997 bei einem Fußballmatch. ×

Hinter der Fassade

Ihre größte Krise machten die beiden sechs Jahre später durch, nach Davids Wechsel zu Real ­Madrid. Victoria war mit ihren kleinen Söhnen Brooklyn und Romeo in England zurückgeblieben, damit sie dort das Schuljahr beenden konnten, als eine angebliche Affäre ihres Mannes mit seiner Assistentin Rebecca Loos für Schlagzeilen sorgte. Es waren die härtesten Monate ihres Lebens, gibt Victoria Beckham zu und spricht zum ersten Mal über die Fremdgeh-Gerüchte. Die ­Designerin, die selten Einblicke in ihr Gefühlsleben gibt und ihren Schmerz meistens hinter einer perfekten Fassade verbirgt, zeigt sich ausnahmsweise verletzlich und kämpft mit den Tränen, während sie sich erinnert: „Bis Madrid hat es sich manchmal so angefühlt, als wäre es wir gegen alle anderen. Aber wir waren zusammen, wir waren verbunden, wir hatten einander. Aber als wir in Spanien waren, hat es sich nicht angefühlt, als hätten wir einander.“ Die Beckhams haben entschieden, dass ihre Beziehung es wert ist zu kämpfen und sie haben es geschafft. Auch wenn David bis heute nicht weiß, wie es ihnen gelungen ist.

© Getty Images Das Spice Girl und der Fußballer sind immer noch Lieblinge der Medien. ×

Traumpaar

Belohnt wurde Victoria Beckham mit einem Umzug nach Los Angeles. Als David zu L.A. Galaxy wechselte, freute sie sich auf gute Zeiten in einem Land, in dem alles leichter sein sollte. Der Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten und sie wurde wieder einmal daran erinnert, was es heißt, mit einem Fußballprofi verheiratet zu sein. Kaum waren sie in Los Angeles angekommen, entschied David, dass er nach Mailand geht, um für den AC Milan zu spielen – und Victoria blieb wieder mal alleine mit den Kindern zurück. Sie gesteht: „Ich war echt sauer!“ Auch das verging und Victorias große Zeit als Designerin sollte noch kommen. Da war es dann an David, hinter ihr zu stehen und sie bei ihren Plänen zu unterstützen. Und so leben sie auch heute noch glücklich zusammen...