5 Anzeichen, dass Sie zu nett sind

Gibt es überhaupt Menschen, die zu nett sind? Ein paar mehr freundliche Menschen in einer Welt, die viel zu sehr von Hass und Neid geprägt ist, würden uns allen gut tun. Doch Menschen, die immer extrem nett sind, sind sogenannte People Pleaser. Und das hat auch seine Schattenseiten.

People Pleasing ist ein Verhaltensmuster, bei dem man es anderen IMMER recht machen möchte. Dahinter steckt oft eine Angst, nicht gemocht zu werden, oder ausgeschlossen zu werden. Um das zu vermeiden, stellen sie ihre eigenen Bedürfnisse hinter andere und handeln fast immer so, wie es für ihr Umfeld am besten ist.

Doch leider, hat dieses Verhalten nicht nur Vorteile. Sogenannte People Pleaser, bemerken oft, dass sie durch ihr Verhalten noch unsicherer werden. Zudem ist es ungesund, seine Gefühle immer wieder zu unterdrücken. Es immer allen recht machen zu wollen, garantiert außerdem nicht, dass man von diesen Leuten geschätzt und geliebt wird. Oft werden People Pleaser nämlich einfach nur ausgenutzt, was das Ganze nur noch schlimmer macht.

Daher ist es wichtig zu beobachten, ob man selbst zu dieser Gruppe gehört, zu möglicherweise zu häufig zu nett sind. Diese fünf Zeichen können darauf hindeuten, dass Sie ein People Pleaser sind:

1. Sie helfen wirklich immer

Ein besonderes Merkmal, das für People Pleasing spricht, ist, dass Sie Ihre Prioritäten immer hinter die von anderen stellen. Wenn jemand Sie um Hilfe bittet, sind sie stets bereit - auch wenn Sie gerade an einer für Sie wichtigen Aufgabe arbeiten, haben Sie das Bedürfnis, andere in den Vorrang zu stellen.

2. Sie haben den Druck, immer nett sein zu müssen

Sie sind bei allen als supernette Person bekannt. Sie trauen sich oft, Ihre Meinung nicht zu sagen, denn Sie haben Angst, dass dies für Unfrieden sorgen könnte. In der Denke eines People Pleasers läuft er oder sie so Gefahr, dass die eigene Nettigkeit plötzlich als fake dargestellt wird, wenn man nicht immer extrem freundlich ist.

3. Die Gefühle anderer sind Ihnen wichtiger als die eigenen

Die Gefühle einer anderen Person zu verletzen wäre das Schlimmste für Sie. Sie fühlen sich immer dafür verantwortlich, dass es anderen gut/besser geht, auch wenn Sie dadurch ihre eigenen Gefühle unterdrücken müssen.

4. Sie vergeben sehr schnell

Wenn andere etwas falsch machen, vergessen Sie es innerhalb kürzester Zeit, wohingegen Sie sich für Ihre Fehler konstant Vorwürfe machen. Auch wenn jemand Sie ständig verletzt oder respektlos mit Ihnen umgeht, geben Sie immer wieder neue Chancen. Sie würden sich nicht trauen, sich von diesen toxischen Menschen zu distanzieren, aus Angst, irgendwann alleine zu sein.

5. Sie entschuldigen sogar das Fehlverhalten anderer

Es geht sogar so weit, dass Sie andere trösten und ihnen gut zureden, obwohl diese Menschen eigentlich Ihre Gefühle verletzt haben und Sie das Opfer in einer Situation waren, das Trost verdient hat. „Ist schon ok, du hast es ja nicht so gemeint" und ähnliche Sätze, durch die Sie anderen sogar eine Entschuldigung vorgeben, kommen häufig vor.