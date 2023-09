Pünktlich zum Start in den Herbst kreiert das Supermodel eine gemeinsame Modekollektion mit dem Online-Fashion-Store ABOUT YOU.

Toni Garrn beeindruckt auf dem roten Teppich immer wieder mit auffälligen Roben und herausragendem Styling. Privat mag es das Topmodel jedoch leger - das reflektiert auch ihre neueste Kollektion mit dem Online-Shop ABOUT YOU. Die 57-teilige Kollektion wurde von Tonis Natürlichkeit, ihrem Leben als junge Mutter und ihrem internationalen Lifestyle inspiriert. Einmal mehr beweist sie damit, dass komfortabel sehr wohl auch superschick sein kann.

"Off Duty-Model Look"

Die gebürtige Hamburgerin und der Online-Fashion-Store verbindet nicht nur die Mode-Branche, sondern auch die Liebe für die bekannte Hafenstadt. Durch ihre berufliche Laufbahn, ihr soziales Engagement und ihren empowering Lifestyle ist Toni zudem ein modisches, selbstbestimmtes und kosmopolitisches Vorbild. Die Kollektion soll vor allem Millennials ansprechen, insbesondere Frauen, die hochwertige, schlichte und gleichzeitig lässige Mode shoppen wollen.

Die Kollektion überzeugt mit coolen und schicken Looks aus ausgewählten Materialien, die klassische Schnitte mit dezenten Design-Elementen wie Schulterpolstern, edlen Knöpfen in Horn-Optik und Stickereien vereint. Die Fits und Details der Pieces sind geprägt durch Tonis Leben: So nimmt die Weltkugel-Stickerei auf einigen T-Shirts Bezug auf ihre zahlreichen Reisen als Model, ihre verschiedenen Heimatorte und ihr Engagement in Afrika. Stretchy Materialien und lockere Passformen geben außerdem viel Bewegungsfreiheit und eignen sich perfekt für den Lifestyle junger Mütter, wie Toni selbst eine ist.

Toni Garrn x ABOUT YOU: Die Highlights der Kollektion 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © About You © About You © About You © About You © About You

Der coole "Off Duty-Model Look" der Unternehmerin spiegelt sich in der gesamten Kollektion wider: Einige Pieces gleichen ihren persönlichen Must-Haves, wie die Beanies in Grau und Navy, die Toni besonders an ihre Heimatstadt Hamburg erinnern.

“Für meine erste Kollektion mit ABOUT YOU war es mir wichtig, dass alle meine Lieblingspieces enthalten sind. Meine absoluten Favoriten sind die schwarze Lederjacke aus veganem Leder und der lange Wintermantel, der jedes Herbstoutfit stylisch aufwertet“, so Toni Garrn.