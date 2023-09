Nackt-Show: Bei Naomi Campbells Modenschau entblößten Stars (zu) viel

Das Supermodel präsentierte auf der New York Fashion Week ihre eigene Kollektion für den Fast-Fashion-Gigant Pretty Little Thing. Auf dem Runway und in der Front Row waren die Looks der Models und Stars fast zu nackt.

Naomi Campbell modelt jetzt nicht mehr nur für Modeunternehmen, sondern designt auch für sie. Für Pretty Little Thing entwarf Campbell eine eigene Kollektion mit freizügigen Outfits. Ganz klar: Das Naked-Dress ist und bleibt der Trend der Stunde. Der Modetrend hat natürlich auch Campbell für ihre Kollektion inspiriert, die anlässlich der Modewoche in New York vor Stars und Sternchen präsentiert wurde. Doch viel Kleidung war dabei nicht zu sehen...

Campbells freizügige Kollektion für Pretty Little Thing

Dessous-Looks inspirieren nun auch Alltags-Kleidung. Unterwäsche wird nicht mehr nur unter der Kleidung, sondern als Statement getragen - oder sogar ganz weggelassen. Im kommenden Frühling und Sommer darf Frau also durchaus ihre Lingerie zeigen - zumindest wenn es nach Naomi Campbell geht.

Naomi Campbells Kollektion 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Neben Seidenkleidern und bodenlangen Mänteln, entwarf das Supermodel freizügige Looks und transparente Kleider. Bei ihrer Modenschau ließ es sich die 53-Jährige auch nicht nehmen, selbst über den Laufsteg zu gehen. In einem durchsichtigen Glitzerkleid zeigte sie dabei alles, was sie zu bieten hat.

© Getty Images Naomi Campbell verstecke in ihrem Statement-Kleid nicht viel. ×

Leni Klum, Emily Ratajkowski & Co. heizen im Transparenz-Look ein

Leni Klum, Emily Ratajkowski und Winnie Harlow ließen sich Campbells Show nicht entgehen. Keine Frage, in ihren Transparenz-Looks machten die Topmodels alle eine tolle Figur. Die Promi-Ladys überließen bei ihrer Outfit-Wahl allerdings nichts der Fantasie, und erschienen in durchsichtigen Kleidern, die ihre BHs und Slips entblößten.

Die Nackt-Looks der Stars 1/4

2/4

3/4

4/4 © Getty Images Das Nachwuchs-Model wählte ein transparentes weißes Kleid mit dazu passenden Dessous. © Getty Images Emrata verzichtete ganz auf den BH und wählte einen schwarzen Slip, der durch ihr durchsichtiges Minikleid blickte. © Getty Images Das Topmodel erschien in einem transparenten Body mit schwarzer Spitzen-Unterwäsche. © Getty Images Fox versteckte kaum etwas und wählte Dessous aus Metall-Ketten.

Julia Fox sorgt mit Nackt-Look für Aufregung

Auch Kanye Wests Ex zeigte (sehr) wenig Stoff und viel Haut. Die Schauspielerin trug einen langen schwarzen Mantel, darunter lediglich einen winzigen Slip und ein Top, was bloß ihre Nippel bedeckte. Mit ihren Nackt-Looks sorgt Fox immer wieder für Aufsehen. Dieses Outfit scheint allerdings ihr freizügigster Look bisher zu sein.