Kate Moss wird 50: Das waren ihre aufregendsten Looks

Vom Sommersprossen-Mädchen zum bestbezahlten Supermodel der Welt: Am 16. Jänner wird die Stilikone Kate Moss 50 Jahre alt. Kaum ein anderes Model prägte die Mode so sehr wie die rebellische Britin. An ihrem Geburtstag erinnern wir uns an ihre ikonischsten Looks.

Ein Zufall, der die Modewelt für immer prägen würde: Katherine Ann Moss wird 1988 am New Yorker Flughafen JFK entdeckt - damals war die Blondine gerade erst 14 Jahre alt. In kürzester Zeit ergattert "Kate", wie sie von ihren Freunden genannt wurde, ihre erste Modekampagne für das Modeunternehmen Calvin Klein, und wirbt vor allem für deren Unterwäsche. In Windeseile ist sie auf den Covern aller angesagten Magazine zu sehen und läuft auf den Laufstegen der Mode-Metropolen. Drei Jahrzehnte später ist Kate Moss aus der Welt der Mode nicht mehr wegzudenken - kaum jemand prägte den Stil der 90er so sehr wie sie.

Untypisches Supermodel

Rückblickend auf ihre beeindruckende Karriere sagt Kate Moss, sie hätte nicht im Traum an einen solchen Erfolg gedacht: Das Mädchen war unsicher wegen seiner angeblich schiefen Zähne und hielt sich mit 1,70 Metern Größe für zu klein. Tatsächlich waren die Supermodels ihrer Zeit, Claudia Schiffer, Cindy Crawford und Naomi Campbell, nicht nur größer, sondern auch kurviger als Moss. Doch ihr "untypischer" Model-Körper ist Teil ihres Erfolgs: Schon in den ersten Jahren ihrer Karriere verdient sie rund 2,2 Millionen Dollar pro Jahr.

Kate Moss prägte die Modeszene durch viel mehr als nur ihr Aussehen

Der ikonische Kate-Moss-Look

In ihrer Blütezeit als Model ist kaum jemand gefragter bei Fotograf:innen und Designer:innen als Kate Moss: Chanel, Burberry, Dior - es gibt keine große Modemarke, für die Moss nicht modelte. Das mag auch damit zu tun haben, dass sie sich mit ihrem natürlichen, ungeschminkten Look sehr stark von dem unterschied, was in den 90er-Jahren gemeinhin bei Models gefragt war. Schnell wurde auch das problematische Label "Heroin Chic" mit ihrer Erscheinung in Verbindung gebracht; sie habe es immer verabscheut, sagt die Britin später in Interviews.

Viele ihrer Looks sind bis heute berühmt. In den vergangenen Jahrzehnten war Kate Moss immer wieder eine Quelle der Modeinspiration. Insbesondere in Sachen Party-Styles weiß das Model, was wie am besten kombiniert wird. Ihr durchsichtiges Slipdress, das sie bei der "Look of the Year"-Party der Elite Model Agency im Jahr 1993 trug, inspiriert auch 30 Jahre später noch die Modetrends. Aber auch ihre Streetstyles inspirieren bis heute: Kate Moss kombiniert geschickt legere Outfits mit einem gewissen Boho-Flair. Zu ihrem 50. Geburtstag werfen wir einen Blick auf die ikonischsten Outfits des Supermodels.