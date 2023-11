CFDA Fashion Awards: Die Glamour-Looks der Mode-Oscars

Die CFDA Fashion Awards Gala ist zweifellos eines der glamourösesten Events der Modebranche. Jedes Jahr versammeln sich Stars, Designer und Modebegeisterte, um die besten Talente der Modeindustrie zu ehren und liefern sich in ihren Roben einen wahren Schlagabtausch.

Montagabend wurden in New York City die CFDA Fashion Awards im American Museum of National History verliehen. Mit dabei die Crème de la Crème in sagenhaft schönen Looks. Mit dabei waren Gäste wie Kim Kardashian, Leni Klum, Serena Williams, Emily Ratajkowski und Demi Moore, die sich keinesfalls übersehen ließen. In stilvollen Kleidern wurden die Fashionistas nämlich allesamt zum absoluten Blickfang.

Best Dressed bei den CFDA Fashion Awards

Umwerfende Roben mit Puffärmeln, wallenden Röcken, Rüschen, Pailletten und ausdrucksstarken Silhouetten waren auf dem "White Carpet" zu sehen. Von Kim Kardashian bis Serena Williams wählten dabei viele der prominenten Damen ein Kleid in schlichtem Schwarz und entschieden sich damit für einen besonders eleganten Auftritt. Emily Ratajkowski, Nina Dobrev und Saweetie entschieden sich für Kleider in Gold und Creme. Auch rote Roben waren dieses Jahr besonders beliebt: Anne Hathaway, Leni Klum und Nicky Hilton strahlten in roten Ensembles mit jeder Menge Glamour.

Gewinner des Abends

Neben den wunderschönen Looks dürfen natürlich die Gewinner des Abends nicht vergessen werden. Den begehrtesten Preis "American Womenswear Designer of the Year" erhielt Catherine Holstein für ihr Label Khaite. Zum "American Menswear Designer of the Year" wurde im Gegenzug Willy Chavarria gekürt. Die Trophäe für die Kategorie der Accessoires erhielten die Olsen Twins für ihre Brand The Row.