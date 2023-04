Leni Klum x About You: So heiß ist die neue Kollektion

Newcomer-Model Leni Klum gibt nicht nur auf dem Laufsteg Vollgas. In Zusammenarbeit mit About You setzt sie jetzt heiße Trends.

Leni Klum heizt ihren Fans mit ihrer neuen Mode-Kollektion ein - und macht mit den Looks richtig Lust auf Sommer! Für die dritte gemeinsame Kollektion mit About You, ließ sich die 18-Jährige von relaxten und stilvollen Beach-Looks der französischen Riviera inspirieren. Comfy, feminin und leicht standen für das Model während dem Design-Prozess im Vordergrund.

© ABOUT YOU Leni Klum x ABOUT YOU: Die dritte gemeinsame Kollektion ×

Leni Klum co-created by About You

Fließende, weibliche Silhouetten sowie Wickel-Designs, Chiffon-Kleider und Bodysuits erinnern an die Ästhetik des Balletcore und verleihen den Pieces einen mühelos eleganten Look, der sich für jede Gelegenheit eignet - von entspannt bis gestylt. Abgestimmt dazu treffen zarte Pastelltöne auf aquarellfarbene All-over-Prints, perfekt für die anstehenden Strandtage. Und genau hierfür designte die Topmodel-Tochter auch ihre ersten Swimwear-Pieces. Dabei war es dem Model besonders wichtig, dass sich die Passform durch Schlaufen an verschiedene Größen anpassen lässt und so an jedem Körper perfekt sitzt.

© ABOUT YOU Ab limitierte Kollektion ist ab dem 27. April 2023 erhältlich. ×

Die Looks der Frühlings/Sommer Kollektion

6/6 © ABOUT YOU © ABOUT YOU © ABOUT YOU © ABOUT YOU © ABOUT YOU © ABOUT YOU

Wer Lenis Looks nachshoppen will: Alle Pieces sind ab sofort in allen About You Online-Shops erhältlich.