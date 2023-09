× Giorgio Armani veranstaltet Mode-Spektakel in Venedig

Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig strömten die Stars am vergangen Wochenende nicht nur zu den Filmvorführungen sondern saßen auch bei der Armani Fashion Show in der Front Row.

Während viele internationale Filmstars aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks dieses Jahr nicht in Venedig anzutreffen sind, bot die Armani Modenschau dennoch vielen Promis einen guten Grund nach Venedig zu reisen. Unter dem Motto "One Night in Venice" zeigte das italienische Modehaus während den Filmfestspielen seine Armani Privé Kollektion.

Star-Besetzung bei der Armani-Show

Auf der prominenten Gästeliste standen Jessica Chastain, Euphoria-Stars Sydney Sweeney und Maude Apatow sowie Topmodel Barbara Palvin. Für die Front Row warfen sich die Stars und Sternchen in ihre schönsten Armani-Roben.

Armani Privé Kollektion

Die Modenschau feierte das Comeback der One Night Only-Veranstaltungsreihe von Armani, in der das Modehaus einzigartige Fashion Shows in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt, etwa Dubai oder Paris, veranstaltet. Die Haute Couture-Schau in Venedig fand im Arsenale statt, einem historischen Industriegebäude aus dem 16. Jahrhundert direkt am Wasser.

Inspiriert wurde die Kollektion von der Stadt selbst und zeichnete sich durch traditionelle Harlequin-Designs aus, darunter Rautenmuster und Rüschenkragen. Seine charakteristisch schlanken Silhouetten peppte Giorgio Armani mit romantischen Akzenten auf. Glamouröse Abendroben mit Pailletten, Rüschen und Fransen zierten den Laufsteg.