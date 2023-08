× Glänzende Auftritte von Toni Garrn & Co. in Venedig

Bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Venedig bezauberte das deutsche Topmodel sowie viele weitere Stars in einzigartigen Red-Carpet-Looks.

Am Mittwochabend wurde der Eröffnungsfilm, das Marine-Drama "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis, in Venedig gezeigt. Auf dem ersten Red-Carpet der Filmfestspiele durften die großen Stars natürlich nicht fehlen. Allen voran Toni Garrn, die mit ihrer silbernen Abendrobe alle Blicke auf sich zog.

Toni Garrn begeistert in Silber

Zu der Eröffnung trug das Model eine bodenlange Robe der italienischen Designerin Alberta Ferretti. Nicht nur Garrn sondern auch ihr bezauberndes Abendkleid war an dem Abend ein besonderer Blickfang. Das trägerlose Kleid bestand aus einer Vielzahl von Pailletten in glänzendem Silber.

Zu ihrem auffälligen Bustierkleid kombinierte Garrn eine funkelnde Diamantenkette mit den passenden Ohrringen. Ihre blonden Haare trug sie in einer eleganten Hochsteckfrisur und ihr Makeup hielt sie dezent.

Schaulaufen in Venedig

Ebenfalls auf dem roten Teppich zu sehen waren Filmregisseurin und Drehbuchautorin Liliana Cavani, Topmodel Bianca Balti und Schauspielerin Ronni Hawk. Aufgrund des andauernden Streiks der Autoren und Schauspieler in Hollywood werden dieses Jahr zwar weniger prominente Gäste am Lido erwartet. Die Roben der italienischen Stars und Sternchen beeindrucken aber genauso wie die der großen Namen der Branche. Wir zeigen die schönsten Looks der Stars:

Weitere prominente Gäste wie Rita Ora, Amal und George Clooney trafen bereits am Mittwoch in der Stadt am Lido an und werden uns ebenso in den kommenden Tagen mit bezaubernden Looks erwarten.