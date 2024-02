Miley Cyrus und Marc Jacobs machen die XXL-Föhnfrisur zum Trend

Wenn es nach Miley Cyrus und Marc Jacobs geht tragen wir unsere Haare 2024 in einer extra-voluminösen, XXL-Föhnfrisur à la Dolly Parton.

Die Grammy Awards 2024 wurden nicht nur durch Miley Cyrus' musikalischen Triumph mit ihrem Song "Flowers" geprägt, sondern auch durch ihre wild toupierte Föhnfrisur. Inspiriert von ihrer Patentante und Country-Legende Dolly Parton präsentierte die Sängerin stolz die wohl voluminöseste Föhnfrisur seit Dolly selbst. Nach der glamourösen Veranstaltung ist ihre "Dolly Hair"-Frisur in den sozialen Medien das Beauty-Gesprächsthema Nummer eins.

Miley Cyrus bei den Grammys 2024 © Getty Images ×

Auch Marc Jacobs macht XXL-Haare zum Trend

Aber nicht nur Miley Cyrus setzt aktuell auf das außergewöhnliche Haar-Statement. Am vergangenen Freitag feierte der Star-Designer Marc Jacobs das 40-jährige Jubiläum seiner Marke mit einer einzigartigen Fashion Show in New York. Die Models präsentierten seine neue Frühjahrskollektion, und auch der Designer selbst setzte beim Haar-Styling auf die XXL-Föhnfrisur. Seine Models schickte er mit Haarbergen in allen Farben über den Laufsteg - diese waren sogar noch gigantischer als bei Miley Cyrus.

Marc Jacobs SS24 Fashion Show © Getty Images ×

Mehr ist mehr: Die perfekte Föhnfrisur für besonders viel Volumen

Mithilfe von Rundbürste, Schaumfestiger und einer Extraportion Haarspray gelingt der Blowout, der an die 60er-Jahre erinnert. Ganz im Sinne des aktuellen Mob Wife Trends und dessen Motto "mehr ist mehr" sorgt die Frisur dafür, dass Ihre Haare beim nächsten Event allen die Show stehlen.

Für den Alltag mag der "Dolly Hair"-Look zwar nicht unbedingt geeignet sein, aber insbesondere für einen Anlass wie die Grammys sorgt das Styling für maximales Volumen und einer Frisur, die garantiert eine ganze Partynacht hält. Die XXL-Föhnfrisur wird uns in den kommenden Wochen und Monaten also sicherlich noch öfter auf den roten Teppichen begegnen.