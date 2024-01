× Mob Wife: So stylen Sofia Vergara und Co. den neuen Modetrend

Quiet Luxury und Clean Girl Ästhetik war gestern, jetzt ist der Mob-Wife-Trend angesagt. Der mafiöse Modetrend feiert den Maximalismus und ist auch bei den Stars sehr beliebt.

Übersetzt bedeutet „Mob Wife“ so viel wie „Mafia-Braut“. Der Trend orientiert sich am vermeintlich typischen Stil der Ehefrauen von Mafia-Bossen. Die Grundästhetik wird dominiert von schwarzem Leder, opulenten Pelzmänteln, schwerem Goldschmuck und dunklen Sonnenbrillen. Auch ein spezieller Beauty-Look gehört dazu: Voluminöse Frisuren und ein verruchtes Make-up beherrschen den neuen Trend. Alles ist mit einem Hauch von Luxus und Extravaganz verbunden.

Diese Stars lieben die "Mob Wife Ästhetik"

Der Trend ist auch bereits in Hollywood angekommen. Stars wie Dua Lipa und Sofia Vergara zeigen ihr Faible für die Mob Wife Ästhetik und präsentieren sich in auffälligen Looks.

So stylt Dua Lipa den Mob Wife Trend

© Getty Images ×

Dua Lipa interpretiert den Look als selbstbewusste Frau, die Mut beweist und ein bisschen extra ist. Im übergroßen, schwarzen Fake-Pelzmantel, transparentem Kleid und schwarzen Stiefeln erfüllt die Sängerin jedes Mafiachic-Kriterium. Ein roter Lippenstift und Smokey Eyes runden den Look ab.

Kendall Jenner und Hailey Bieber im Mafiachic

Ebenfalls vom Mafia-Braut-Look inspiriert, sind die Outfits von Kendall Jenner und Hailey Bieber. Die Freundinnen zeigen sich in extravaganten Pelzmänteln und einem verruchten Look.

Sofia Vergara als Mafia-Boss

© Getty Images ×

Passend zum Serienstart von „Griselda“, wo Sofia Vergara in der Hauptrolle als kolumbianische Drogenbaronin Griselda Blanco Restrepo zu sehen ist, zeigt sie sich ganz im Stil der Mob Wife Ästhetik. Dabei spielt sie allerdings keine Mafia-Braut, sondern verkörpert selbst die Drogenhändlerin, die während der 1970er und 1980er Jahre als eine der grausamsten Führungspersönlichkeiten des kolumbianischen Medellín-Kartells bekannt war. Auch privat lässt sich Vergara vom Mafiachic inspirieren und zeigt sich jetzt mit einem schwarzen, transparenten Netzkleid, kurzem Blazer, engem Rock und Stilettos.

Bedeutet „Mob-Wife“ die Rückkehr von Echtpelz?

Zahlreiche Promis hüllen sich jetzt in den Pelz-Look, doch es ist teils unklar, ob es sich um echten Pelz oder um Pelz-Imitate handelt. Bei der diesjährigen Fashion Week präsentierte laut „Business of Fashion“ zum Beispiel Louis Vuitton Echtpelz-Looks für die Herbst-/Wintersaison für Männer und macht das Material bei der neuen Generation wieder beliebter.