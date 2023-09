Botox-Fail? Jennifer Lawrences Paris-Auftritt sorgt für Fragezeichen

Im Rahmen der Pariser Fashion Week ließ sich Jennifer Lawrence bei der Dior-Show von Fotograf:innen ablichten. Die Bilder zeigen die Schauspielerin mit einem Beauty-Look, der bei Fans für Fragezeichen sorgt.

Hollywood-Stars reisen diese Woche nach Paris, um sich die Modenschauen der französischen Luxus-Labels anzusehen. Unter ihnen ist auch Jennifer Lawrence in der Front Row der Dior-Show. Seit 2012 ist die Schauspielerin Markenbotschafterin des Labels. Doch ihr Auftritt sorgt für Aufsehen - Fans erkennen die "Red Sparrow"-Schauspielerin kaum wieder.

Jennifer Lawrence bei der Dior-Show

Der Look der 33-Jährigen ist schlicht und elegant. Doch ihr Gesicht sorgt für Aufsehen bei den Fans. Mit dunklen Smokey-Eyes und auffällig umrandeten Lippen sorgt die sonst eher dezent geschminkte Schauspielerin für einen starken Kontrast.

© Getty Images Eingefrorene Mimik und keine Bewegung im Gesicht: Jennifer Lawrences Auftritt bei der Dior-Show in Paris lässt Fans rätseln. ×

Botox-Fail: Fans diskutieren im Netz

Doch nicht nur das ungewohnt auffällige Make-up ist im Fokus der Diskussionen im Netz. Fans sind sich sicher: Jennifer Lawrence hat etwas machen lassen. In den Kommentaren auf Instagram liest man beispielsweise "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?" oder "Lip Filler und zu viel Botox - so traurig". Und tatsächlich scheint ihre Mimik total eingefroren - keine Falte weit und breit.

© Getty Images Natural Beauty: Vor ihrer Nasen-OP ist die Schauspielerin kaum wiederzuerkennen. ×

Hatte bereits Nasen-OP

Zu den Botox-Spekulationen äußerte sich Jennifer Lawrence bisher noch nicht. Vor einigen Jahren hat sie jedoch eine Nasen-Operation zugegeben. Als Grund gab sie damals Probleme mit der Nasenscheidewand an. Es habe sich dabei nicht um eine Beauty-OP gehandelt, wie sie gegenüber dem US-Magazin "People" betonte.