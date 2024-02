Grammys 2024: Grusel und Glamour auf dem Red Carpet

Die Grammy Awards feiern alljährlich die beste Musik des Jahres. Von dezent bis gewagt war es ein Abend mit abwechslungsreicher Mode auf dem roten Teppich. Wir zeigen die Glamour-Looks und Mode-Flops.

Sonntagabend wurde der rote Teppich vor der Crypto.com Arena in Los Angeles für die Who is Who der Musikbranche ausgerollt. Neben der Preisverleihung selbst begeisterte die Award-Show mit beeindruckenden Auftritten von Popstars wie SZA, Billy Joel und Joni Mitchell. Allerdings zogen nicht nur die musikalischen Einlagen, sondern vor allem auch die Outfits der vielen Stars alle Blicke auf sich.

Grammys 2024: Mutige Mode und Naked-Glamour auf dem Red-Carpet

Die jährliche Award-Zeremonie ist dafür bekannt, mutige Mode und auffällige Looks zu präsentieren. Zu den Aufreger-Looks gehörte Miley Cyrus, die in einem Naked-Dress von Maison Margiela erschien, das komplett aus goldenen Sicherheitsnadeln bestand und nur das Nötigste bedeckte. Auch ihre XXL-Dolly Parton Frisur war kaum zu übersehen. Die dreifach nominierte Doja Cat wählte ein ähnlich freizügiges, transparentes Kleid der Designerin Dilara Findikoglu. Heidi Klum wiederum zog mit einer transparenten Robe mit Strass-Details alle Blicke auf sich.

Der unumstrittene Star des Abends war zweifellos Taylor Swift. Der Popstar sicherte sich gleich zwei Grammys und setzte in einer weißen Bustier-Robe von Schiaparelli-Couture den Ton für den gesamten Abend. Von schlicht und elegant (wie bei Olivia Rodrigo in Vintage-Versace) bis hin zu Metallic-Looks (wie bei Dua Lipa und Alessandra Ambrosio) begeisterten die Stars und Sternchen in ihren einzigartigen Looks.