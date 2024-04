× Orgasmus-Gamechanger: Diese Technik bringt 93% der Frauen zum Höhepunkt

Die Sexologin Betty Dodson war eine Revolutionärin auf dem Gebiet des weiblichen Orgasmus. Die nach ihr benannte Dodson-Methode soll vielen Frauen den ersten sexuellen Höhepunkt ihres Lebens verschaffen haben. Doch tatsächlich wissen nur die wenigsten wie die Methode in der Praxis funktioniert.

Ach, der Orgasmus! Wenn er kommt, löst er ein Gefühl der Leichtigkeit aus. Aber ihn überhaupt zu erreichen, ist besonders für Frauen oft alles andere als leicht.

Zum Glück gibt es Experten auf diesem Gebiet, wie zum Beispiel Betty Dodson († 91), eine US-amerikanische Sexualforscherin, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, den weiblichen Höhepunkt zu erforschen. Bereits in den 70ern half sie Frauen dabei, ihre erogenen Zonen zu erkunden und falsche Scham abzulegen. Ihre speziell-entwickelte Methode hat sich bis heute bewährt und wird von vielen als Orgasmus-Garant gefeiert. In einer Studie aus dem Jahr 2008 erlebten sensationelle 93 Prozent aller Teilnehmerinnen dank der Dodson-Methode einen Höhepunkt, obwohl sie entweder noch nie oder mindestens seit zwölf Jahren keinen Orgasmus hatten.

© Getty Images ×

Gamechanger im Bett: So funktioniert die Dodson-Methode

Das beste an der Dodson-Methode: Für die Technik braucht man nicht zwingend einen Partner. Bei der Sex-Technik kommen zwei Sextoys zum Einsatz: Ein Auflege-Vibrator, der die Klitoris stimuliert, und ein Dildo für innere Stimulation. Die Methode kombiniert sechs wichtige Elemente, die für einen Orgasmus bei Frauen förderlich sind:

Die Stimulation der sichtbaren äußeren Teile der Klitoris Beckenbodenmuskelkontraktionen, die die inneren Teile der Klitoris stimulieren Bewusste Atmung und Achtsamkeit Bewegung des Beckens Vaginale Penetration, die oft als positiv empfundenes Gefühl von Fülle wahrgenommen wird Viel Zeit

Penetration ohne Bewegung

Die Penetration ist von Dodson ganz explizit nicht als Rein-raus-Bewegungen beschrieben, sondern als "in der Vagina ruhend“. In der Originalanleitung von Betty Dodson wird ein beschwerter Metalldildo mit Kugelenden empfohlen, der ohne Hilfe der Hände in der Vagina bleibt und durch Beckenbodenmuskelkontraktionen nicht herausgedrückt werden kann.

© Getty Images ×

Die Penetrations-Technik und der Aspekt der Nicht-Bewegung sind mit einem solchen Sextoy nicht schwierig umzusetzen. Bei Personen mit Penis gestaltet sich dies jedoch etwas kniffliger und erfordert besonderes Feingefühl und Konzentration. Die optimale Technik zu zweit sieht vor, dass die Partnerin ihre Beine ausstreckt und sie auf den Schultern des Partners ablegt. Auf diese Weise lässt sich die Dodson-Methode auch zu zweit in das gemeinsame Liebesspiel integrieren, vorausgesetzt, die Stimulation der Klitoris kommt dabei nicht zu kurz.

Gwyneth Paltrow ist Fan der Dodson-Methode

Übrigens: Auch Gwyneth Paltrow ist eine Anhängerin dieser Methode und bestätigte sogar, dass sie funktioniert! In ihrer Netflix-Serie "The Goop Lab" präsentiert sie in der dritten Folge eine Demonstration der Technik, bei der Dodsons langjährige Kollegin Carlin Ross vorzeigt, wie sie mithilfe dieser Methode zum Höhepunkt gelangt.