Wenn der Sex weniger wird, verunsichert das viele Menschen, aber muss es das? Wie wichtig ist Sex in einer Beziehung? Eis.at, der Onlineshop für Liebe, Sex und Zärtlichkeit, geht der Frage auf den Grund.

Frisch Verliebte können oft nicht genug voneinander bekommen. Sie könnten stundenlang knutschen, kuscheln und auch der Wunsch nach Intimität und Sex ist besonders hoch. Doch im Laufe der Beziehung, kann dieses Bedürfnis weniger werden. Irgendwann lassen die Schmetterlinge nach und der Alltag kehrt ein. Eis.at verrät wie wichtig Intimität ist, und gibt Tipps, falls es unter den Laken nicht mehr funkt.

So wichtig ist Sex in einer Beziehung

Die Bedeutung von Sex in einer Beziehung hängt von der jeweiligen Partnerschaft ab. Jeder Mensch hat ein individuelles Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Intimität, sodass einige Sex als wichtiger erachten als andere. Grundsätzlich gilt: Beziehungen können sowohl mit viel als auch mit wenig Sex glücklich oder unglücklich sein.

Die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs in einer Partnerschaft wird oft auch von äußeren Einflüssen beeinflusst: Alltagsstress, hohe Arbeitsbelastung und Zeitmangel können dazu führen, dass die Lust auf Sex nachlässt. Zudem sinkt das Verlangen nach ständigem Sex oft, je länger die Beziehung andauert.

Während Sex zu Beginn einer Beziehung möglicherweise von großer Bedeutung ist, ändern sich im Laufe der Zeit die Prioritäten. Möglicherweise stehen dann Kindererziehung, berufliche Verpflichtungen oder andere Lebensbereiche im Vordergrund. In solchen Phasen kann Sex in einer Beziehung an Bedeutung verlieren. Manchmal normalisiert sich die Situation von selbst, wenn der Alltag wieder ruhiger wird. In anderen Fällen kann es hilfreich sein, bewusst Zeit für die Zweisamkeit einzuplanen. Für einige Paare bleibt Sex auch nach Jahren noch ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung, und sie schaffen es, die Intensität aufrechtzuerhalten.

Sex ermöglicht emotionale Nähe

Sex stärkt die emotionale Verbundenheit in einer Beziehung und ist somit durchaus wichtig. Durch die Ausschüttung des Kuschelhormons Oxytocin entstehen auch nach dem Geschlechtsverkehr intensive Gefühle. Solange beide Partner ähnliche Ansichten zum Thema Sex haben, ist es auch in Ordnung, wenn sie mit weniger Sex zufrieden sind.

Schwieriger wird es jedoch, wenn einem Partner Sex deutlich wichtiger ist als dem anderen. Wenn eine Person über einen längeren Zeitraum wenig oder keine Lust hat, kann das den anderen frustrieren.

Was tun bei unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen?

Es ist wichtig, miteinander zu kommunizieren, wenn einem Partner Sex deutlich wichtiger ist als dem anderen. Oft fühlt sich die betroffene Person abgelehnt, wenn der Partner über längere Zeit keine Lust auf sexuelle Aktivitäten hat.

Es mag eine Zeit lang funktionieren, Kompromisse zu suchen, aber auf lange Sicht ist es wichtig, gemeinsame Lösungen zu finden. Auch eine Paartherapie kann hilfreich sein, um Wege zu finden, die sexuellen Vorlieben anzugleichen.

Kann Sex eine Beziehung retten?

Auch wenn Beziehungen mit wenig Sex glücklich sein können, trifft das nicht immer zu. Wenn sich zwei Menschen voneinander entfernen, kann regelmäßiger Sex dazu beitragen, die Nähe wiederherzustellen.

Um sich langsam wieder anzunähern, beginnt man am besten mit kleinen Schritten. Wenn Küsse in der Beziehung selten geworden sind, sollten diese wieder bewusst in den Alltag integriert werden. Doch damit nicht genug, denn Küssen macht glücklich. Nutzen Sie also jede Gelegenheit für eine Kuscheleinheit. Durch regelmäßiges Küssen wird auch das Verlangen nach Nähe und Intimität wieder größer. Erkunden Sie sich gegenseitig neu und geben Sie sich Zeit, um das Feuer neu zu entfachen.

Wie wichtig Sex in einer Beziehung ist, ist individuell. Es gibt keine festgelegte Norm, wie viel oder wie wenig Paare miteinander schlafen sollten. Solange beide mit ihrem Sexualleben zufrieden sind, ist alles in Ordnung. Wenn sich Partner im Laufe der Zeit voneinander entfernt haben, kann mehr Sex auch zu mehr Nähe führen. Es kann spannend sein, sich gegenseitig neu zu entdecken und die Leidenschaft aus den Anfangstagen wieder aufleben zu lassen.