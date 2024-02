× Geld, Macht, Escort: Diese Sex-Fantasien haben Frauen wirklich

Rote Rosen, Candle-Light-Dinner und Kuschelsex? Nein danke! Das wünschen sich Frauen wirklich im Bett.

Blumen und Pralinen sind zwar schön und gut, doch zu später Stunde soll es heiß hergehen. Das geht aus dem Sexreport der Audio-Erotik-Plattform femtasy hervor, die die Daten von über 10.000 Nutzer:innnen analysierte. Im Bett wollen Frauen nämlich vor allem sexuelle Fantasien rund um neue Formen der Männlichkeit, Machtdynamiken in Kombination mit Geld sowie in Zusammenhang mit der Sex-Praktik Facesitting. Wir verraten, was sich hinter den beliebtesten Sex-Fantasien verbirgt.

Sexuelle Vorlieben: Diese Fantasien haben Frauen wirklich im Bett

1. Machtdynamiken mit Geld

© Getty Images ×

Der beliebteste Sex-Trend am diesjährigen Valentinstag könnte kontroverser nicht sein. Während gesellschaftlich Romantik am Valentinstag im Vordergrund steht, dreht sich im Bett alles um Geld und Sex. Egal ob Sugar Baby, Escort oder Sex Worker – Audio-Pornos, die Machtdynamiken und Geld beinhalten, verzeichnen seit Anfang Februar eine Verdreifachung der Abrufzahlen.

2. Male-Male-Audios

© Getty Images ×

Ein weiterer Erotik-Trend ist, dass zunehmend mehr Frauen Male-Male-Inhalte konsumieren wollen. Sprich: Geschichten, bei denen es um Interaktionen zwischen mindestens zwei Männern geht – teilweise auch in Kombination mit Frauen. Im Februar verzeichnen diese Audio-Pornos beinahe eine Verdoppelung der Aufrufzahlen im Vergleich zum Durchschnitt. Die Fantasie unterstreicht eine klare Vorliebe unter Frauen: Sie lieben es, Männer stöhnen zu hören.

3. Facesitting

© Getty Images ×

Die Sexstellung "Facesitting" ist einer der größten Sex-Trends 2024. Sie beschreibt eine Stellung in der ein:e Sexualpartner:in auf dem Gesicht einer:s anderen sitzt, um sich oral oder anal befriedigen zu lassen. Die speziell zu diesem Thema bei femtasy verfügbaren Erotik-Audios erlebten im Vergleich zum Vorjahr einen zehnfachen Anstieg der Abrufzahlen, Tendenz steigend...