× Die besten Ideen für Singles zum Valentinstag

Valentinstag ist eigentlich der typische Tag für Pärchen, aber das ist noch lange kein Grund sich als Single zu verkriechen. Schließlich geht es darum, die Liebe zu zelebrieren und das geht auch wunderbar ohne Partner.

Der 14. Februar ist der ultimative Tag der Liebe. Ohne Partner:in an seiner Seite kann er aber auch zum Horror-Tag werden, da das Liebesglück der anderen an jeder Ecke zur Schau gestellt wird. Doch wer sagt, dass der Valentinstag nur für Pärchen gedacht ist? Als Single gibt es keinen Grund, sich schlecht zu fühlen. Ein schöner, gemütlicher Abend hängt schließlich nicht von einem Partner ab, sondern von einem selbst. Mit diesen Tipps wird der Valentinstag auch für Singles zum Fest.

Tipps für Singles am Valentinstag

Gönnen Sie sich einen Spa Day

Als Single ist der Valentinstag die perfekte Möglichkeit, dem kommerziellen Liebesdruck zu entfliehen und sich selbst ein wenig Quality Time zu gönnen. Eine Massage oder ein entspannendes Facial lassen Sie Einsamkeit oder Herzschmerz schnell vergessen. Alternativ können Sie das Verwöhnprogramm auch nach Hause verlegen inklusive Gesichtsmaske, Schaumbad und Kerzenlicht.

Beschenken Sie sich selbst

Wenn Paare sich zum Tag der Liebe gegenseitig beschenken, sollten Sie auch nicht leer ausgehen. Machen Sie sich selbst eine Freude und beschenken Sie sich mit etwas, was Sie schon lange haben wollten aber nie gekauft haben, weil es vielleicht doch ein wenig zu teuer war. Auch ein schöner Blumenstrauß als Liebeserklärung an Sie selbst sorgt für Glücksgefühle und Blumen in der Wohnung machen einfach immer was her.

Solo-Aktivitäten

Am Valentinstag haben Sie ein Date mit der wichtigsten Person in Ihrem Leben: Mit Ihnen selbst. Ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft, ein Tagesausflug in eine andere Stadt oder ein spannendes Buch. Der Valentinstag als Single ist eine tolle Möglichkeit sich eine bewusste Auszeit zu für Dinge zu nehmen, für die Sie vielleicht schon länger keine Zeit gefunden haben. Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die Ihnen ein gutes Gefühl geben und Entschleunigung in den Alltag bringen. Ein weiterer Vorteil: Sie müssen keine Rücksicht auf die Terminpläne und Meinung anderer nehmen.

Laden Sie Freunde ein

Laden Sie ihre Single-Freund:innen ein und probieren Sie ein neues Kochrezept aus oder überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem Valentinstagsgeschenk. Denn die Liebe unter Freunden und zur Familie ist mindestens genauso wichtig, wie die romantische Liebe und sollten deshalb ebenfalls gefeiert werden.

Eigene Stärken bewusst machen

Wichtig ist es, sich als Single bewusst zu machen, dass man auch ohne Partner liebenswert und vollständig ist. Schreiben Sie Eigenschaften auf, die Sie besonders an sich mögen, aber die Sie vielleicht noch nie bewusst wahrgenommen haben. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie gut reagiert haben oder jemanden geholfen haben.