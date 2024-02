× Das ist der ideale Größenunterschied zwischen Paaren

Gleich groß, fünf Zentimeter oder sogar zehn? Eine Studie verrät nun, wie groß der optimale Größenunterschied zwischen Paaren sein sollte.

Beim nächsten Date sollten Sie einen Maßstab mitbringen. Denn laut einer Studie aus Südkorea entscheiden nicht der Humor, das charmante Lächeln oder die vielen Gemeinsamkeiten über das Liebesglück. Ausschlaggebend für eine glückliche Beziehung ist stattdessen der Größenunterschied zwischen einem Paar.

Warum Männer größer sein sollten als Frauen

Die Studie der Konkuk University in Seoul befragte 7850 Frauen. Untersucht wurde hier nur die Mann-Frau-Konstellation. Das Ergebnis der Studie: Je größer ein Mann, desto attraktiver wirke er - und desto glücklicher lief auch die Beziehung. Für die genauen Gründe sind sich die befragten Frauen scheinbar nicht ganz einig. Doch das Anlehnen an eine muskulöse Brust und das romantische Aufblicken in seine Augen erscheinen uns als ziemlich plausible Gründe dafür, dass viele Frauen sich glücklicher fühlen, wenn sie einen größeren Mann an ihrer Seite haben.

So hoch sollte der Größenunterschied sein

"Größer" ist allerdings keine besonders konkrete Angabe. Eine weitere Studie aus der "National Library of Medicine" hat allerdings den perfekten Größenunterscheid zwischen einer Frau und einem Mann gefunden. Laut der Untersuchung liegt der ideale Größenunterschied bei ungefähr 9 Prozent. Im Durchschnitt sind das etwa 15 cm. Ist eine Frau also beispielsweise 1,68 m groß, sollte ihr Partner (laut Wissenschaft) mit einer Größe von circa 1,83 Meter der Richtige für sie sein.

