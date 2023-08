Das ist der perfekte Altersunterschied in einer Beziehung

Heidi Klum ist 16 Jahre älter als Tom Kaulitz, Amal Clooney ist 17 Jahre jünger als George Clooney, und Michael Douglas und seine Frau Catherine Zeta-Jones trennen 25 Jahre. Doch Altersunterschiede gibt es nicht nur bei prominenten Paaren. Ab wann wird ein zu großer Altersunterschied problematisch?

Immer wieder tauchen die selben, hartnäckigen Vorwürfe auf: Sucht sie nach einem Ersatzvater? Hechelt er seiner Jugend nach? Nirgendwo steht geschrieben, dass Partner zwangsläufig im gleichen Altersgeflecht verankert sein müssen, damit die Beziehung funktioniert. Aber was ist der ideale Altersunterschied? Eine Studie der Online-Dating Plattform Parship ist zu einem Ergebnis gekommen.

Welcher Altersunterschied ist für Paare gut?

Wenn wir uns verlieben, ist uns das Alter oft erst egal. Solange alles im rechtlichen Rahmen bleibt, scheint das Alter vorerst nebensächlich zu sein. Doch beim Online-Dating offenbart sich eine andere Dynamik.

Die Umfrage von Parship hat über 1000 Teilnehmer:innen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt und dabei untersucht, welcher Altersunterschied für Paare in ihren Augen akzeptabel ist. Laut den Ergebnissen wünschen sich 20 Prozent der befragten Frauen und 17 Prozent der Männer eine Partnerin oder einen Partner im gleichen Alter. 30 Prozent der männlichen Teilnehmer sind der Überzeugung, dass ihr Gegenüber nicht mehr als fünf Jahre älter sein sollte. Dies entspricht dem Wunsch von 27 Prozent der Frauen, die nicht möchten, dass ihr Partner mehr als fünf Jahre jünger ist. Nur sieben Prozent der befragten Männer sind bereit, eine Person zu lieben, die mindestens zehn Jahre jünger ist. Ebenso sehen es die Frauen: Nur ein Prozent wäre offen für einen Partner, der zehn Jahre jünger ist.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2018 zusammen. Das Paar muss sich immer wieder für ihren großen Altersunterschied rechtfertigen.

Das Alter ist doch nur eine Zahl? Nein, ist es nicht!

Das Alter ist nicht bloß die Anzahl der gelebten Jahre. Es reflektiert ebenso an welchem Punkt man im Leben ist. An unserem Geburtstag können wir uns die Zahl noch schönreden - in Beziehungen kann ein beträchtlicher Altersunterschied allerdings zu Herausforderungen führen.

Denn, jedes Lebensjahrzehnt birgt spezifische Lebensphasen. In den Zwanzigern ist man oft noch in der Ausbildung, in den Dreißigern steht die Karriere im Fokus und in den Sechzigern ist man womöglich schon in Rente. Wenn zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebensetappen aufeinandertreffen, können daher Schwierigkeiten auftreten. Ein 20-Jähriger steht emotional und im Leben an einem ganz anderen Ort als jemand in seinen Vierzigern. Die Lebensziele differieren ebenso wie die Lebensweise.

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind seit 23 Jahren verheiratet. Das Paar hat auch zwei gemeinsame Kinder.

Herausforderungen bei einem großen Altersunterschied in Beziehungen

Experten sehen dadurch drei wesentliche Probleme, mit denen sich ungleiche Paare befassen müssen:

Unterschiedliche Lebensphasen: Jedes Lebensjahrzehnt birgt einzigartige Ereignisse, die sich auf den Alltag und die Ausrichtung der Beziehung auswirken können.

Jedes Lebensjahrzehnt birgt einzigartige Ereignisse, die sich auf den Alltag und die Ausrichtung der Beziehung auswirken können. Wissen, Erfahrung, Status und Finanzen: Mit dem Alter ändern sich auch diese Faktoren. Eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, wenn eine Person mehr Lebenserfahrung oder höheren Status besitzt, kann schwierig werden.

Mit dem Alter ändern sich auch diese Faktoren. Eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, wenn eine Person mehr Lebenserfahrung oder höheren Status besitzt, kann schwierig werden. Kritik aus dem sozialen Umfeld: Die Meinungen von nahestehenden Personen können einen erheblichen Einfluss auf uns haben. Sich gegenüber übergriffigen Fremden zu behaupten, aber auch die eigene Familie zu überzeugen, kann Spannung in der Partnerschaft verursachen.

Der ideale Altersunterschied hängt von den Erwartungen ab

Welcher Altersunterschied zu groß oder zu klein ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Eine harmonische Beziehung zeichnet sich durch Gemeinsamkeiten, Vertrauen, gemeinsame Ziele und starke Emotionen aus. Stimmt all das, spielt das Alter eine untergeordnete Rolle. Fazit: Der ideale Altersunterschied hängt von den individuellen Erwartungen an die Beziehung ab. Doch, je geringer die Altersdifferenz, umso kleiner das Trennungsrisiko – nicht umsonst sind Paare durchschnittlich nur etwa vier Jahre voneinander entfernt.

Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass Beziehungen mit größerem Abstand nicht funktionieren können. Denn letztlich hängt die Frage vom idealen Unterschied vor allem von den persönlichen Erwartungen an die Partnerschaft ab. Gerade in jüngeren Jahren, etwa in den Zwanzigern oder Dreißigern, fallen große Altersdifferenzen oft stärker ins Gewicht. Befindet man sich hingegen schon in den Fünfzigern oder Sechzigern und hat die persönlichen Lebensziele erreicht, haben zehn oder 15 Jahre Unterschied deutlich weniger Einfluss auf das Miteinander.