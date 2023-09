× Kardashian, Kidman & Co. strahlen bei starbesetzten ''Caring for Women-Dinner''

Die Kering Foundation veranstaltete ihr zweites jährliches "Caring for Women-Dinner" in New York City und brachte langjährige Unterstützer zusammen.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläum veranstaltete die Kering Foundation ihr zweites jährliches Caring for Women-Dinner in New York City. Die Veranstaltung ist ein Carity-Event und wurde von Selma Hayek und ihrem Mann François-Henri Pinault ins Leben gerufen. Der Erlös der Spendenaktion geht an drei NGOs (Non-Governmental Organization), die sich mit Gewalt gegen Frauen befassen.

Die Gala beinhaltete eine Live-Auktion, wo unter anderem Artikel von Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga oder Alexander McQueen versteigert wurden. In diesem Jahr kamen die Spenden dem Malala Fund, dem National Network to End Domestic Violence und der New York City Alliance Against Sexual Assault zugute.

Moderiert wurde der Abend unter anderem von Oprah Winfrey.

Zahlreiche prominente Gäste und langjährige Unterstützer

Die mit Stars besetzte Veranstaltung fand am 12. September 2023 im The Pool in Manhattan statt. Unter den prominenten Gästen waren Lindsey Vonn, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Olivia Wilde, Zoë Kravitz, Nicole Kidman, Karlie Kloss und viele mehr. Für den speziellen Anlass warfen sich die Stars natürlich in Schale: Ob nun Kim Kardashian, die mit ihrem rosa, mit Kristallen besetzen Kleid glitzerte, oder Christy Turlington Burns im asymmetrischen Balenciaga-Abendkleid – alle Damen sahen umwerfend aus.

Gewalt gegen Frauen

Weltweit ist oder wird jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Seit 2008 unterstützt die Kering Foundation Programme und setzt sich für den Schutz der Frauen ein. Die Stiftung hat Unterstützer rund um den Globus.