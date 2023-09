Die lang erwartete „Victoria Secret World Tour 2023“ fand am Mittwoch als Kick-Off Event für die New Yorker Fashion Week statt.

Lange hat die Modewelt auf der Start der "Victoria's Secret Wolrd Tour 2023" gewartet, gestern war es endlich in New York soweit. Und der Event, als Start für die New Yorker Fashion Week, war ein voller Erfolg mit hochkarätigen Gästen. Unter den Engel am roten Teppich zählten unter anderem Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Winnie Harlow, Lourdes Leon, Emily Ratajkowski, Lori Harvey, Naomi Campbell, Brooke Shields und zahlreichen weitere Schönheiten. Und wie gewohnt sah eine umwerfender aus als die andere: Emily Ratajkowski wählte einen schwarzen Leder-Zweiteiler, Gigi Hadid ein zitronengelbes Kleid mit Raffung, Doja Cat entschied sich für ein elegantes schwarzes Kleid mit tiefem Dekolleté und Lourdes Leon griff zum Naked Dress bzw eher zu einem Hauch von nichts, welches keine Fantasien offenließ. Die Farbpalette reichte von Gold, Schwarz, bishin zu Lila, Weiß, Grün oder Silber. Einige Damen kamen in Reizwäsche oder verzierten ihre Outfits mit Engelsflügel.

© Getty Images Gigi Hadid © Getty Images Candice Swanepoel © Getty Images Emily Ratajkowski © Getty Images Winnie Harlow © Getty Images Naomi Campbell © Getty Images Lourdes Leon © Getty Images Lila Moss © Getty Images Molly Chiang © Getty Images Colin Jones © Getty Images Brooke Shields © Getty Images Ziwe © Getty Images Imaan Hammam © Getty Images Emira D'Spain © Getty Images Scarlett Costello © Getty Images Olivia Ponton © Getty Images Tess McMillan © Getty Images Camille Kostek © Getty Images Alva Claire © Getty Images Danella Urbay © Getty Images Amy Purdy © Getty Images Adut Akech © Getty Images Ceval © Getty Images Grace VanderWaal

"The Victoria's Secret World Tour 2023"

Bei der Tour handelt es sich nicht wie bisher um eine reine Fashion Show, in der die bekanntesten Topmodels in Dessous über den Laufsteg schlendern. Stattdessen präsentiert die Marke einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der die Zuschauerinnen hinter die Kulissen blicken lässt. Die neue Show stellt eine Gruppe internationaler Künstler:innen vor - die sogenannten "VS 20", aus vier Städten der Welt. Unter ihnen Filmemacher:innen, Musiker:innen, Künstler:innen und andere Kreative. Im Vordergrund stehen die Modedesigner:innen Supriya Lele aus London, Bubu Ogisi aus Lagos, Jenny Fax aus Tokio und Melissa Valdes aus Bogota. Die Designer:innen würden mithilfe der Ressourcen von Victoria's Secret jeweils eine Kollektion entwerfen, deren Entstehung hinter den Kulissen in der Dokumentation festgehalten werde. Der Film ist ab 26. September auf Amazon Prime zu sehen.

Rebranding

Nach einer längeren Funkstille, einigen Umstrukturierungen und einem Rebranding, versucht das Unternehmen wieder sich zu diversifizieren und neu durchzustarten, und verspricht eine Repräsentation aller Frauen und Körper. Das Label verspricht, keine Mode mehr zu entwerfen, die nur Männern gefällt, sondern eine, mit der sich Frauen wohl fühlen und identifizieren können. Das Label verspricht, auf mehr Diversität zu setzen und erhofft sich somit einen neue Markpositionierung.