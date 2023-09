× Gigi Hadid über ihr Leben zwischen Glamour, Kind und Hollywood

Model, Designerin und Stil-Ikone: Gigi Hadid ist eines der bekanntesten Gesichter der Welt und zählt zu den Superstars der Fashion-Branche. Doch das Topmodel hat nicht nur in der Mode, sondern auch in Hollywood noch ganz schön viel vor...

Net-a-Porter's Digital-Magazin PORTER traf sich mit dem Supermodel und plauderte anlässlich ihrer neuen "Guest in Residence" Modekollektion über Gigi Hadis Leben als Mutter und ihre Ambitionen in der Mode und darüber hinaus. (Das vollständige Interview mit Gigi Hadid lesen Sie auf PORTER unter https://www.net-a-porter.com/porter/article-53de7f8f851ce7d3). Die interessantesten Passagen des intimen Gesprächs finden Sie hier vorab.

Prime Time für Gigi Hadid

Gigi Hadid hat zwei Seiten – zumindest was ihre Garderobe betrifft. Auf der einen Seite ist der opulente Glamour, den das Model in Couture-Roben auf roten Teppichen ausstrahlt. Auf der anderen Seite ist ihr ganz persönlicher Stil, der im Vergleich zu ihrem öffentlichen Leben eher zurückhaltend ist. Schließlich ist Hadid im Herzen ein Cool-Girl aus Kalifornien, und Mutter ihrer dreijährigen Tochter Khai. Komfort ist für sie privat wie auch beruflich das Allerwichtigste - auch bei ihrem jüngsten "Baby" – als Kreativdirektorin ihrer 2022 gelaunchten Strickwarenmarke "Guest In Residence".

"Wenn ich designe, betrachte ich mich nicht als eine Person des öffentlichen Lebens, die jeder sieht und jeder kennt. Denn in Wahrheit, bin ich sehr privat", sagt Hadid im Interview mit PORTER. "Ich habe durch meine Model-Karriere jede Art von Kleidung getragen, die es gibt auf der Welt. Die meisten Couture-Roben, die ich auf den Red-Carpets trage, sind jedoch ausgeliehen. Anstatt von dem Glitzer und Glamour meines beruflichen Lebens, ist mein Modeunternehmen von meinem persönlichen Stil inspiriert, und Kleidungsstücke die ich liebe und gerne trage sind nun mal klassische Basics", so die 28-Jährige.

Über die Verantwortung ihr eigenes Modeunternehmen zu führen, sagt das Model, es fühle sich immer noch "surreal" an. Wenn es darum geht, ihre Visionen als Chefin durchzusetzten, hat sie seit Beginn viel gelernt: "Leidenschaftlich zu sein, bedeutet nicht, dass man streng sein muss. So lange man das macht und sagt, was man selbst für richtig hält."

Trotz dem wachsenden Erfolg ihrer eigenen Modemarke lässt Hadids Liebe zum Modeln nicht nach. Jedoch geht sie mittlerweile viel bewusster mit Jobs um, die sie heutzutage annimmt: "Als Mutter hat man keine Zeit zu verschwenden. Ich arbeite lediglich, wenn meine Tochter bei ihrem Vater ist (Anm.: Sänger Zayn Malik). Das ist nun mal all die Zeit, die ich zur Verfügung habe, und die Jobs, die diese Zeit füllen, müssen mir Spaß machen", erzählt die junge Mutter.

Doch ein eigenes Modeunternehmen und die Laufstege der Welt sind für die junge Powerfrau noch lange nicht genug. Als Theater-Begeisterte hegt Hadid auch Ambitionen abseits der Modewelt: "Ich würde sehr gerne in einem Film mitspielen", sagt sie. "Ich habe jahrelang Schauspiel-Kurse belegt, aber bis jetzt habe ich noch nicht das richtige Drehbuch vorgelegt bekommen. Mein Ziel ist es, eines Tages auch eine Karriere in Hollywood zu starten".