× Diese Dinge können Frauen besser als Männer

Am 8. März feiern wir den internationalen Weltfrauentag.

Am Weltfrauentag werden viele Dinge angesprochen, bei denen Frauen immer noch benachteiligt werden: Zum Beispiel, dass sie auch heute noch oft für denselben Job schlechter bezahlt werden als Männer. Wir Frauen mussten lange für unsere Gleichberechtigung kämpfen - und kämpfen immer noch. Zum Glück gibt es aber auch sehr viele Bereiche, in denen Frauen die Nase vorne haben. Denn manche Dinge können Frauen einfach besser - wissenschaftlich bewiesen!

1. Frauen können bei Hitze besser denken

Wenn es draußen richtig heiß ist, behalten Frauen einen kühlen Kopf.Wie eine Studie zeigt, sind Frauen bei 30 Grad Celsius am produktivsten. Männer hingegen können bei Hitze weniger gut denken: In der Studie waren sie bei unter 20 Grad am leistungsstärksten.

2. Frauen können besser riechen

Auch mit ihrem Geruchssinn sind Frauen Männern überlegen. Sie können Düfte besser erkennen und zuordnen. Im Alter verstärkt sich der Unterschied sogar noch deutlicher. Frauen können noch bis ins hohe Alter gut riechen, während Männer ab Mitte 50 einen schlechteren Geruchssinn entwickeln.

3. Frauen halten sich eher an Gesetze

Frauen sind deutlich seltener kriminell als Männer. Laut Kriminalstatistik sind ein Viertel aller Tatverdächtigen weiblich, bei dreiviertel aller Straftaten werden hingegen Männer beschuldigt.

4. Frauen spekulieren besser an der Börse

Selbst wenn es um Finanzen und Investments geht, haben Frauen die Nase vorne. Laut einer Studie der Universität Berkley haben Frauen ein besseres Händchen an der Börse und machen mit ihren Anlagen im Durchschnitt mehr Gewinn als Männer. Die Studie zeigt, dass Männer sich eher selbst überschätzen als Frauen.

6. Frauen können besser mit Schmerzen umgehen

Genetisch gesehen sind Frauen schmerzempfindlicher als Männer. Trotzdem können Frauen laut einer Studie von Dao & LeResche tatsächlich mehr Schmerzen aushalten. Männer sterben gefühlt schon bei einem leichten "Männerschnupfen"...

7. Frauen können besser Autofarhen

Laut der Verkehrsunfallstatistik der Statistik Austria fahren Frauen viel sicherer Auto und verursachen deshalb viel weniger Unfälle. Egal in welcher Kategorie, ob im Auto, auf dem Motorrad oder zu Fuß - Frauen schneiden immer besser ab.

8. Frauen sind glücklicher

Frauen sind Geld und materielle Dinge weniger wichtig als Männern. Dafür investieren sie mehr Zeit in ihre Beziehungen zu Familie und Freunden. Soziale Beziehungen machen glücklicher als materieller Wohlstand, weshalb 51 Prozent der Frauen, aber nur 47 Prozent der Männer laut Nationalem Wohlstandsindex angeben, glücklich zu sein.

9. Frauen können besser multitasken

Auf einem Arm das Kind, das Telefon eingeklemmt zwischen Schulter und Ohr und mit der anderen Hand kochen. Multitasking ist für Frauen ganz normal. Männer schaffen es laut Untersuchungen hingegen nicht so gut, mehrere Sachen gleichzeitig zu erledigen.

10. Frauen werden älter

Frauen werden im Durchschnitt 5 Jahre älter als Männer. Gründe dafür sind überlegteres, vorsichtigeres Verhalten dank weniger Testosteron, weniger Stress und eine gesündere Ernährung.