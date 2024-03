MADONNA 100: Das war die große Gala zum Weltfrauentag

Am Donnerstag, 7. März, feierte MADONNA in den Weltfrauentag hinein und lud zur großen Gala zu Ehren der einflussreichsten Frauen des Landes. Alle Highlights der Powerfrauennacht im Oberen Belvedere.

Der Name unseres Magazins ist seit jeher Programm – Woche für Woche stellen wir den MADONNA-Leser:innen weibliche Persönlichkeiten vor, berichten über ihre herausragenden Leistungen oder bewegenden Lebensgeschichten. Weil es – immer noch– wichtig ist, die Stärken von Frauen hervorzuheben – und viele von ihnen stets im Hintergrund wirken und werken, nie jedoch vor den Vorhang geholt werden. Weshalb MADONNA in diesem Jahr auch erstmals zur großen MADONNA100-Gala lud, einem exklusiven Event von Frauen für Frauen im prachtvollen Ambiente des Oberen Belvedere in Wien.

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Die Leading-Ladies des Landes

Dabei waren die 100 wichtigsten Frauen des Landes – stellvertretend für Tausende Powerladys in Österreich. Auf der hochkarätigen Gästeliste standen unter anderem Schriftstellerin, Schauspielerin und Sängerin Erika Pluhar, Kristall-Lady Nadja Swarovski, Grenzgängerin Heather Mills, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesministerin Karoline Edtstadler und Frauenministerin Susanne Raab.

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Die Highlights der Award-Zeremonie

Neben spannenden Keynotes und einer Power-Fashion-Show von Peek&Cloppenburg wurden in insgesamt sieben Kategorien Frauen für ihre Leistungen – stellvertretend für die vielen Leading Ladys in diesem Land – mit dem MADONNA100-Award geehrt.

Nazan Eckes © Fuhrich ×

Von „Female Entrepreneurship“ und „Digital Creation“ über „Lifestyle & Female Empowerment“ und „Female Health and Wellbeing“ bis hin zu „Voice of Change“ und „Women of Influence“ führte Star-Moderatorin Nazan Eckes, selbst Karrieremutter und Powerfrau, durch den Abend.

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Madonna 100 Gala © Fuhrich ×

Besondere Höhepunkte: Der Preis für ihr Lebenswerks sollte an Schauspiel-Ikone Erika Pluhar gehen, die letzte Woche ihren 85. Geburtstag zelebrierte. Der emotionale Höhepunkt: die Verleihung des „Voice of Change“-Awards an Maria Rösslhumer, die über 26 Jahre als Geschäftsführerin der Österreichischen Frauenhäuser für Opferschutz und Frauen Unfassbares in Österreich bewegt hat. Aber auch andere Po­werfrauen, wie Unternehmerin Nadja Swarovski, Influencerin Karin Teigl oder Österreichs bekannteste Virologin Monika Redlberger-Fritz, wurden geehrt.