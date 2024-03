× Ton-in-Ton: So stylen wir Heidi Klums Lieblings-Outfit-Formel nach

Ein komplettes Outfit nur in einer Farbe? Ist das nicht langweilig? Ganz im Gegenteil, das beweist auch Heidi Klum. Das deutsche Topmodel setzt bei ihren Looks immer wieder auf den Monochrom-Trend.

Momentan steht Heidi Klum wieder für "Germany's Next Topmodel" vor der Kamera. Direkt zu Beginn der neuen Staffel zeigt die Stilikone wieder ihren Lieblings-Look: monochrome Outfits. Sprich: Ein Look, bei dem Kleidung, Accessoires und Schuhe aus der gleichen Farbfamilie stammen. Doch eintönig sind die Look des Topmodels keinesfalls! Schließlich wäre Heidi nicht Heidi, hätten ihre Outfits nicht das besondere (auffällige) Extra.

So stylt Heidi Klum den Ton-in-Ton-Look

Ob klassisch und elegant in Schwarz oder superstylisch in Rot: Heidi Klum setzt mit ihren einfarbigen Outfits jedes mal aufs neue ein Mode-Statement. Ob am Red-Carpet oder auf den Straßen der Weltmetropolen: Die 50-Jährige kombiniert nicht nur Blazer, Hose, Schuhe und Tasche in der gleichen Farbe sondern auch die passende Sonnenbrille im gleichen Ton darf nicht fehlen.

In Los Angeles schlüpft die Model-Mama etwa in ein knallrotes Ensemble aus tiefgeschnittenen Blazer, Minirock, Totebag, Heels und einer roten Cateye-Sonnenbrille.

© Getty Images ×

In New York setzt Heidi auf Pink. In einem Fuchsia-Anzug mit passendem Crop-Top und einer rosaroten Brille zieht das Topmodel alle Blicke auf sich.

© Getty Images ×

Am Red-Carpet setzt Heidi Klum auf einen grünen Glitzer-Suit. Dazu kombiniert sie eine spacige Brille und die passenden Metallic-Heels.

© Getty Images ×

Auch im Sommer bleibt Heidi Klum ihrem Lieblings-Look treu. Ihr weißes Sommerkleid kombiniert die Moderatorin mit coolen weißen Shades, weißen Sandalen und einer Handtasche in Creme.

© Getty Images ×

Desto auffälliger, desto besser. Gelb zählt zu Heidis Lieblingsfarben. Das weiße T-Shirt und die weißen Sneakers sorgen für einen lässigen Kontrast.

© Getty Images ×

Wenn Heidi es (sehr selten) mal nicht ganz so auffällig mag, setzt sie auf den Monochrom-Look in schwarz. Dieser hat den Vorteil, dass er wirklich jedem steht!

© Getty Images ×

Fazit: Der Look ist einfach zu stylen und zeigt Stilgefühl und Modeverständnis. Und die beste Nachricht: Um Heidi Klums Monochrom-Look alltagstauglich zu machen, braucht es nicht mehr als vier Teile für das komplette Outfit.