× Heidi Klum verleiht dem Naked-Dress ein cooles Update

Ob auf dem Laufsteg, dem roten Teppich, oder auf der Straße – Heidi Klum ist immer top gekleidet. Nun setzt das deutsche Model einen neuen Trend und zeigt, wie cool wir das Naked-Dress stylen können.

Das nennen wir doch mal einen Hingucker! Dass man Heidi Klum in puncto Stil einfach nichts vormachen kann, beweist sie mal wieder auf den Straßen von Miami. Das Model setzt einmal mehr auf ihren Lieblings-Trend des Naked-Dresses und verleiht dem Look jetzt eine völlig neue Bedeutung. Cool gestylt verleiht sie dem Modetrend ein lässiges Update und zeigt, wie das Naked-Dress schnell alltagstauglich wird.

Heidi Klum setzt im Naked-Dress ein Mode-Statement

In einem Minikleid aus XL-Pailletten und mit einer lässigen Bomberjacke verlässt Heidi Klum das Trend-Restaurant "Casadonna" und könnte dabei nicht cooler aussehen. Das Kleid des Models ist so reichlich versehen mit mutigen Fashion-Statements, dass wir gar nicht wissen, wo wir zuerst hinschauen sollen.

© Getty Images ×

Von durchblitzender Unterwäsche bis glitzernden Schimmer-Details: Heidi Klum liebt es nun mal, einen furchtlosen Fashion-Auftritt hinzulegen und dabei alle Blicke auf sich zu ziehen. Eine Cat-Eye-Sonnenbrille und Lackheels vervollständigen den lässigen Glam-Look.

Auf Instagram teilte das Model ein Video des Outfits. Ihren coolen Look setzte sie tanzend und in die Kamera küssend in Szene. Heidi Klum präsentierte nämlich in Miami erstmals ihre neue Single "Sunglasses at Night" in Zusammenarbeit mit DJ Tiësto. Da ihr Naked-Dress an eine Discokugel erinnert, passt es auch perfekt zum festlichen Anlass.