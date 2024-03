Julia Fox trägt bei der Paris Fashion Week ihr wildestes Outfit bisher

Julia Fox polarisiert gerne mit ihren außergewöhnlichen Naked-Looks. Bei der Paris Fashion Week zeigt sich die Kunstfigur jetzt nackter denn je. Mit ihrem Look schießt sie wortwörtlich den Vogel ab.

Ob im extremen Transparent-Look oder im selbst gemachten Blätterkleid – Julia Fox steht regelmäßig modisch im Mittelpunkt. Ihre Affinität zu skurrilen Outfits erreicht einen Höhepunkt in ihrem neuesten Look, den die Schauspielerin am Sonntagabend präsentiert.

Julia Fox im skurrilen Vogel-Look

Momentan ist die 34-Jährige zu Besuch bei der Fashion Week in Paris, wo sie nicht nur über die Laufstege schreitet, sondern auch gerne in der Front Row Platz nimmt. Dies war auch der Fall bei der Mugler Show, bei der sie mit einem luftigen Auftritt für Aufsehen sorgte.

Julia Fox bei der Paris Fashion Week © Getty Images ×

Für diesen besonderen Anlass entschied sich Julia Fox für einen transparenten Bodysuit, der an Brust, Armen und Füßen mit silbernen Federn verziert war. Der Body war außerdem von Kopf bis Fuß mit schuppenartigen Pailletten bedeckt, die im Licht funkelten.

Julia Fox bei der Paris Fashion Week © Getty Images ×

Mix aus Schlange und Vogel?

Um den extravaganten Look nochmals zu betonen trug Julia Fox silbernes Make-up, das schuppenähnlich auf ihr Gesicht aufgetragen war. Der Science-Fiction-artige Look wurde durch einen auffälligen silbernen Lidschatten verstärkt, den sie dramatisch auf ihren Lidern und unter den Augen verteilte. Die Haare trug sie in einem blonden Dutt.

Julia Fox bei der Paris Fashion Week © Getty Images ×

Nicht das erste Mal, dass die Ex von US-Rapper Kanye West mit ihren mutigen Outfits für Aufsehen sorgt. Es bleibt abzuwarten, für welches polarisierende Outfit sich Julia Fox als nächstes entscheiden wird, denn dieser Look dürfte schwer zu übertreffen sein...