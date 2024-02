Fashion Week: Auf diese neuen Trends setzen die Stars und Brands in Paris

Vom 26. Februar bis 5. März 2024 treffen sich die internationalen Mode-Stars wieder in Paris. In der französischen Fashion-Metropole werden dabei nicht nur die neuen Herbst/Winter-Kollektionen für 2024 auf dem Laufsteg präsentiert, sondern auch in der Front Row werden neue Trends gesetzt.

DIOR

Starauflauf in Paris! Zu den ersten großen Mode-Events der Paris Fashion Week gehörte die Dior-Show. Für die neue Herbst/Winter-Kollektion ließ sich Designerin Maria Grazia Chiuri von den 1960ern inspirieren. Auf dem Runway zeigte sie klassische geradlinige Looks in Schwarz, Beige und Camel sowie elegante Abendkleider. Besondere Hingucker waren die Midi-Röcke und der Trenchcoat mit einem "Miss Dior"-Druck.

Für die Dior-Show reisten viele internationale Top-Stars in die französische Hauptstadt. Unter den Gästen glänzte Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence in einem eleganten dreiteiligen Anzug in Grau. "Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford setzte genauso wie die deutsche Influencerin Caro Daur auf einen schwarz-weißen Dior-Look. Topmodel Romee Strijd entschied sich für einen schwarzen Blazer mit dunkelblauer Jeans und Heels.

SAINT LAURENT

Für die Herbst/Winter Kollektion von Saint Laurent setzte Designer Anthony Vaccarello wieder auf den Transparenz-Trend - ein Signature-Style der Brand. Im Kontrast zu den durchsichtigen Looks zeigte Anthony Vaccarello kastige Oversize-Blazer und wuchtige Lederjacken.

Auch in der Front Row dominierten durchsichtige Looks. Topmodel Elsa Hosk und Schauspielerin Olivia Wilde erschienen beide in einem Sheer-Bodysuit den sie mit einem eleganten Rock kombinierten. Kate Moss ließ sich in einem schwarzen Teddy-Mantel ablichten. Lilly Collins läutete in einer Schlaghose mit Blumenprint den Frühling ein.