Kunstfigur: Das unglaubliche Leben der Julia Fox

Julia Fox ist ein wahres Phänomen. Die neue Biografie der Ex von Kanye West zeigt einmal mehr, weshalb sie so polarisiert.

Erst Anfang 2022 ist Julia Fox auf der Bühne der Weltöffentlichkeit erschienen. Der Auslöser? Ihre kurze aber äußerst aufmerksamkeitserregende Beziehung mit Rapper Kanye West. Als die Liaison nach rund einem Monat endet, hätte man denken können, dass Fox genauso schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Doch sie bleibt. Als Schauspielerin, Model und Fashion-Ikone ist sie heute aus der Pop-Kultur nicht mehr wegzudenken. Mit ihren kürzlich erschienenen Memoiren "Down the Drain" ist Julia Fox nun auch Besteller-Autorin. Irgendwas scheint die Kunstfigur also ziemlich richtig zu machen...

© Getty Images Julia Fox und Kanye West "Ye" waren nur einige Woche zusammen. Ihre Beziehung verwendete Fox als Sprungbrett. ×

Biografie sei ein "Meisterwerk"

Als Julia Fox vor rund eineinhalb Jahren zum ersten Mal in einem Interview über ihre geplanten Memoiren spricht, bezeichnete sie diese selbst als "Meisterwerk". Der Clip geht im Internet viral. Die Welt kannte die Amerikanerin zu dem Zeitpunkt erst drei Monate - doch ihre exzentrisch-selbstbewusste Art fasziniert. Auf Deutsch übersetzt, bedeutet der Titel "Down the Drain" so viel wie "Im Eimer" – ein ironischer Vorgeschmack auf den Inhalt des Buchs.

Leben mit Höhen – und unfassbaren Tiefen

Um das Phänomen Julia Fox zu verstehen, fängt man am besten von vorne an. Denn ihr Leben war schon vor Kanye West ziemlich unglaublich. In ihrer Biografie erzählt sie vom unbeständigen Aufwachsen in den 90er-Jahren zwischen Italien und New York in einer Familie, in der Geld immer knapp war. Fox lernt früh: Wenn sie etwas möchte, muss sie es sich nehmen. Als Kind klaut sie Kaugummi, als Teenager Designer-Kleidung. In ihrer Jugend rebelliert sie, greift früh zu Alkohol und Zigaretten. Ihren ersten Kuss hat sie mit einem 26-Jährigen, Fox ist zu diesem Zeitpunkt elf. Von einer toxischen Beziehung rutscht sie in die nächste: vom Drogendealer bis hin zu einem bedeutend älteren Sugar Daddy, den sie mit 18 Jahren über ihre Arbeit als Domina kennenlernt. Exzessive Partys und Drogenmissbrauch zeichnen ihr Leben, und bringen sie nicht nur einmal in lebensbedrohliche Situationen. Eine Geschichte über das Überleben, die darüber erzählt, sich trotz aller Hindernisse immer wieder aufzurappeln.

© Getty Images Immer wieder sorgt Julia Fox mit ihren skurrilen und grenzüberschreitenden Outfits für Aufsehen – oft auch für Verwunderung. ×

Die etwas andere Influencerin

Sprung zurück ins Jahr 2022: Julia Fox löst sich schnell vom Kanye West-Stempel, nutzt die Aufmerksamkeit jedoch als Sprungbrett. Mit ihren freizügigen Street-Style-Looks und polarisierenden Red-Carpet-Outfits erobert sie das Internet. Eine Kunstfigur, die für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Als alleinerziehende Mutter, die den Männern abgeschworen hat, wird sie für viele zum Vorbild. Julia Fox ist die etwas andere Influencerin, die das Internet gebraucht hat. Sie lässt sich nicht einfach von der Gesellschaft in eine Box stecken und nimmt sich kein Blatt vor den Mund. An einem Tag sitzt sie im sündteuren Designer-Outfit in der Front Row und am nächsten zeigt sie aller Welt ihr winziges, unaufgeräumtes und erstaunlich "normales" New Yorker Apartment.

© Getty Images Am roten Teppich verschiedenster Events zieht Julia Fox in ihren skurrilen Looks alle Blicke auf sich. ×

Seit es Julia Fox gibt, ist es eben okay, Domina und Mutter gleichzeitig zu sein. Zwar bietet sie als polarisierende Figur mit "dunkler" Vergangenheit reichlich Angriffsfläche. Doch stattdessen serviert sie ihre Geschichte auf einem Silbertablett. Chapeau!