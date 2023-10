Halloween-Queen Heidi Klum: Das sind ihre legendärsten Kostüme

Es ist das wohl meist erwartete Event im Oktober: Heidi Klums alljährliche Halloween-Party. Wir werfen einen Blick auf ihre legendärsten Grusel-Looks.

Bereits seit 23 Jahren schmeißt Heidi Klum ihre mittlerweile legendäre Halloween-Party. Das Model überraschte dafür bisher mit unzähligen einzigartigen Kostümen. Auch für dieses Jahr hat sich Heidi ein "wirklich extravagantes Kostüm" überlegt. Nicht nur für die vielen Stars vor Ort ist Heidis Halloween-Party ein wahres Highlight: Auch in den sozialen Netzwerken wird das Event, welches für gewöhnlich in New York City oder Heidis Wahlheimat Los Angeles stattfindet, mit Spannung erwartet.

Legendärste Party des Jahres

Heidi Klum startete im Jahr 2000 ihre epische Serie ikonischer Halloween-Kostüme. Auf ihrer ersten Halloween-Party verkleidete sich das Model noch als Grusel-Heidi im Lederdirndl – mittlerweile sind die Kostüme so aufwendig, dass die 50-Jährige dafür den ganzen Tag in der Maske verbringt. "Ich versuche immer Kostüme zu finden, die andere Menschen nicht tun würden“, sagt Klum in einem Interview mit "People"-Magazin. "Die meisten Leute verkleiden sich als Krankenschwestern oder Polizisten, aber ich war immer auf der Suche nach etwas, das ich noch nicht gesehen hatte.“

Diese Stars feiern mit Heidi

Jedes Jahr lädt das Model berühmte Gäste zu ihrer außergewöhnlichen Halloween Party ein. Das legendäre Event hat einen festen Platz im Terminkalender der Stars. Von Schauspielerin Anne Hathaway, bis Topmodel Gigi Hadid, Designer Jeremy Scott oder Tochter Leni Klum - kein Celebrity lässt sich die Halloween-Veranstaltung entgehen.

Heidis einzigartige Halloween-Looks

Das Highlight der alljährlichen Halloween-Party? Heidis Verkleidung! Denn die Kostüme der Gastgeberin sind mindestens genauso legendär wie das Grusel-Event selbst. Die Vorbereitungen auf ihre spektakulären Kostüme dauern teilweise Monate und ihr Styling-Team zaubert jedes Jahrs aufs Neue einen ausgefallenen Look.

In den vergangenen Jahren bewies das Model immer wieder, dass Halloween-Kostüme nicht sexy sein müssen. Während Heidi bei ihrer ersten Party noch ein kurzes Lederdirndl trug, wurden ihre Outfits von Jahr zu Jahr aufwendiger. Ob als Zombie oder mit fünf Doppelgängerinnen: Heidi feiert Halloween wie niemand anderes. Mit ihrem Kostüm im letzten Jahr übertraf sich das Model selbst: Kaum noch zu erkennen, verkleidete sie sich als Riesen-Regenwurm. Zwei ganze Jahre dauerten die Vorbereitungen für diese einzigartige Verkleidung.

Das wissen wir bereits über die diesjährige Party

Anfang des Monats veröffentlichte Heidi Klum auf Instagram bereits einen ersten Einblick in ihr diesjähriges Halloween-Kostüm. Im Teaser fertigt der Künstler Josh Hernandez eine Skizze von Heidi an, in Orange auf einem schwarzen Hintergrund. Das Werk erinnert an ein Horrorfilm-Plakat und trägt die Aufschrift "Heidi Klum Halloween – Coming Soon". In einem Interview mit ET Exclusive verrät Heidi nun, dass ihr diesjähriger Look "sehr bunt" und "sehr groß" sein wird. "Wir müssen dafür wahrscheinlich ein paar Straßen sperren lassen", berichtet das Model. Wir sind gespannt, welche außergewöhnliche Kreation sich Heidi in diesem Jahr einfallen lässt!