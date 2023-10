× Heidi Kum zieht im roten Leder-Look alle Blicke auf sich

Ob auf dem Laufsteg, dem roten Teppich, am Strand oder auf der Straße - Heidi Klum ist immer top gestyled. Die Stil-Ikone setzt auch diesen Herbst wieder einen Modetrend nach dem anderen.

Heidi Klum liebt es mit ihren Looks aufzufallen. Auf den Straßen von Los Angeles zieht das deutsche Topmodel nun in einem mutigen Streetstyle-Look alle Blicke auf sich.

Leder-Look in rot

Das Model beweist immer wieder: Was an anderen wie ein Kostüm aussehen würde, sieht an ihr wie ein cooler Look aus. So kombiniert sie Leder-Bomberjacke, zu Lederhose zu Lederboots – man könnte fast meinen, es sei ein Jumpsuit. Den Look hat sie natürlich farblich abgestimmt - in der Herbst-Trendfarbe Rot.

© Getty Images ×

Dazu kombiniert Heidi Klum eine ebenso auffallende gelbe Hermès Birkin Bag. Eine trendige Sonnenbrille darf bei Sonnenschein natürlich auch nicht fehlen.

© Getty Images ×

Heidi macht es Leni nach

Auch Töchterchen Leni Klum zeigte sich vor kurzem im roten Leder-Ensemble. Im Rahmen der New York Fashion Week zeigte sich die 19-Jährige in einem roten Ledermantel und dazu passenden roten Overknee-Stiefeln.

© Getty Images ×

Anscheinend hat sich Mama Heidi von dem Look ihrer Tochter inspirieren lassen. Die Klum-Girls sind auf jeden Fall Fans des neuen Herbsttrends.