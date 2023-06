Heidi Klum: Ihre nacktesten Looks

Nackt, nackter, Heidi Klum! Von ihren freizügigen Instagram-Posts bis hin zu ihren herausragenden Roben - Heidi Klum's Outfits sind immer ein Hingucker.

Als ehemaliges Supermodel ist der Körper der 50-Jährigen in Top-Form. Und gerade deshalb, zeigt sie ihn auch besonders gerne her. Mal ehrlich, würden wir vielleicht auch, wenn wir in ihrem Alter mindestens 20 Jahre jünger aussehen würden.

Heiße Instagram-Show

Erst vor wenigen Tagen sorgte Heidi Klum mit ihrem Busenblitzer auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes für Aufsehen. Aber auch ihren 11 Millionen Instagram-Followern gewährt sie immer wieder tiefe Einblicke. Ihre liebevoll getauften Busen „Hans & Franz“ und ihren Po setzt sie dafür als Hauptdarsteller in Szene. Im Bikini auf der Yacht, nackt im Bett oder Topless am Pool, kaum eine Woche vergeht, in der Heidi nicht die Hüllen fallen lässt. Und obwohl die Model-Mama mit ihren Posts öfter als nicht an die Peinlichkeitsgrenze stößt und heftige Kritik dafür einstecken muss, ist ihr die Meinung anderer egal. Denn mittlerweile gibt es sowieso (fast) nichts, was wir nicht schon mal gesehen haben...

Heidi Klum: Ihre nacktesten Instagram-Posts

Um ihren 50. Geburtstag standesgemäß - ganz à la Heidi Klum - zu feiern, zeigen wir ihre nacktesten Instagram-Posts bisher. Schöne Aussicht garantiert!