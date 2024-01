× Fürstin Charlène: 3 Mode-Regeln, die wir uns von der Monegassin abschauen

Charlène von Monaco ist immer top gestylt und für ihren Glamour bekannt. Doch hinter ihrem Stil stecken drei einfache Mode-Regeln, die auch wir uns von ihr abschauen können.

Wenn es darum geht, neue Maßstäbe in der Mode zu setzen, scheint die monegassische Fürstenfamilie unübertroffen zu sein. Charlène hat Luxus und Glamour internalisiert und ist nach Grace Kelly, die nächste strahlende Fürstin, die der Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste zu bieten hat. Ganz gleich, ob sie Outfits von Armani, Chanel oder Akris trägt, Charlène von Monaco versteht es, sich modisch in Szene zu setzen. Und das Beste daran: Ihre Stil-Regeln sind ganz einfach nachzumachen.

3 Mode-Lektionen, die wir uns von Fürstin Charlène abschauen

1. Ton-in-Ton-Looks wirken elegant

© Getty Images ×

Charlène setzt bei öffentlichen Auftritten immer wieder auf Ton-in-Ton-Looks und beherrscht die Kunst der farblichen Abstimmung perfekt. Egal, ob Rot-in-Rot, Creme-in-Creme oder Blau-in-Blau – diese stilvolle Devise erleichtert nicht nur das Styling, sondern verleiht jedem Look auch eine Extraportion Eleganz. Wer es etwas dezenter mag, kann dabei zu Beige- oder Grautönen greifen.

2. Desto mehr (Stoff), desto besser

© Getty Images ×

Während in Spanien, Schweden oder Großbritannien gerne mal eine Gelegenheit wahrgenommen wird, bei Glamour-Events auf elegante Weise etwas mehr Haut zu zeigen, ist der Stil der First Lady Monacos über die Jahre immer "angezogener" geworden. Seit ihrer gesundheitsbedingten Pause im Jahr 2021 bevorzugt Charlène mehr Stoff, setzt vermehrt auf Rollkragen und lange Kleider. Trotzdem beweist sie, wie schick und sexy ein solcher Look sein kann, indem sie regelmäßig Taillengürtel, ausgestellte Schultern oder besondere Ausschnitte geschickt einsetzt und so eine feminine und elegante Silhouette kreiert.

3. Geometrische Schnitte sorgen für eine interessante Silhouette

© Getty Images ×

Charlène beweist, dass schlichte Looks keineswegs langweilig sein müssen, indem sie auf geometrische Schnitte setzt. Diese lassen auch schlichte Teile in Beige, Grau oder Schwarz interessant wirken. Mal wählt sie einen asymmetrischen Ausschnitt, mal setzt sie auf kühne Designs. Durch raffinierte Schneiderkunst und unerwartete Details sorgen vor allem die geometrischen Schnitte ihrer Outfits für Spannung. Es braucht halt nicht immer knallige Farben und Rüschen, um aufzufallen.