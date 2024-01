Mary von Dänemark: Der Stil der zukünftigen Königin im Check

Am Sonntag wird Prinzessin Mary die neue Königin von Dänemark. Mary ist eine Königliche, wie sie im Buche steht: volksnah, sympathisch und beliebt. Auch bei ihrer Kleiderwahl trifft sie immer den richtigen Ton. Entthront sie als zukünftige Königin nun etwa Royal-Fashion-Queen Kate Middleton?

Nachdem ihre Schwiegermutter, Königin Margrethe II., überraschend ihre Abdankung bekannt gegeben hat, wird das neue Jahr 2024 für Prinzessin Mary von Dänemark ganz bestimmt alles andere als langweilig. Denn das bedeutet, dass die gebürtige Australierin, die 2004 den dänischen Kronprinzen Frederik geheiratet hat, noch in diesem Monat an der Seite ihres Mannes Königin wird.

Am 14. Jänner 2024 übergibt Margrethe den Thron an ihren ältesten Sohn, Kronprinz Frederik und seine Frau Mary.

Dänische Stil-Ikone

Prinzessin Mary ist seit Jahrzehnten eine Stilikone in Dänemark. Die zukünftige dänische Königin steht seit fast 20 Jahren im royalen Rampenlicht. Im Laufe der Jahre hat sich die gebürtige Australierin mit eleganten Alltagslooks und einer glamourösen Abendgarderobe zur Stilikone entwickelt. Während sich Mary nun auf ihr neues Leben als Königin von Dänemark vorbereitet, werfen wir einen Blick auf den Modestil der Royal-Beauty.

Mary von Dänemark ist das Aushängeschild des skandinavischen Modestils.

Der Kate-Vergleich

In der Vergangenheit wurde Mary bereits oft mit Kate Middleton, Prinzessin von Wales, verglichen: Wie die Britin stammt Mary aus der Mittelschicht, beide haben einen ähnlichen Kleidungsstil, der gekonnt royale Etikette mit nahbaren Looks kombiniert, und beide gelten allgemein als große Bereicherung für das Ansehen der Krone. Die zwei Royals wissen, wie man sich modisch in majestätische Perfektion hüllt.

Mary wird von der Öffentlichkeit oft mit Kate verglichen. Beide Royal-Damen sind unglaublich beliebt, engagiert und stilvoll.

Elegant aber mit einem modernen Twist

Während Prinzessin Kate sich elegant und konservativ kleidet, lässt Prinzessin Mary hingegen einen etwas moderneren Ansatz in ihrer Garderobe hervorblitzen. Sie experimentiert mehr mit Farben, Mustern und Silhouetten und trifft häufig die mutigere Outfit-Wahl. Dennoch wird ihr Stil stets als raffiniert und feminin beschrieben.

Patronin des dänischen Designs

Bei öffentlichen Auftritten beweist sich Mary von Dänemark gerne als Patronin der dänischen Mode. Bereits zu ihrer Hochzeit trug sie ein elfenbeinfarbenes Brautkleid des dänischen Designers Uffe Frank. Seither zeigt sich die Prinzessin immer wieder in skandinavischen Modemarken und unterstützt damit die heimische Modeindustrie. Zu ihren Lieblings-Designer:innen zählen unter anderem Birgit Hallstein Couture, Malene Birger, Ole Yde und Claes Iversen.

Das Hochzeitskleid der Prinzessin war eine Seidenrobe des dänischen Designers Uffe Frank.

Wird sich Marys Stil als Königin verändern?

Expert:innen, die den Style der vierfachen Mutter seit Jahren verfolgen, sind sich jetzt schon sicher: Die Kronprinzessin wird ihren Kleiderschrank auch als Königin nicht umkrempeln, sondern ihren Stil weiter perfektionieren. Ihre Kleidung spiegelt immerhin auch ihre Rolle als Repräsentantin des dänischen Königshauses wider – sie ist angemessen, aber dennoch modern und stilvoll. Auf den "Best Dressed"-Listen des europäischen Adels wird Mary von Dänemark also auch als Königin weiterhin an der Spitze zu finden sein.