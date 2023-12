× Royals im Kaufrausch: So viel Geld geben Kate, Charlène & Co. für Mode aus

Die internationalen Royals sind für ihr Modebewusstsein bekannt. Doch es ist nicht einfach, und schon gar nicht billig, ein Royal zu sein. Wir verraten die Mode-Budgets von Kate Middleton, Charlène von Monaco & Co - und welche der Royal-Damen mit ihren Fashion-Ausgaben auf Platz 1 landete.

Ein neues Kleid hier, eine passende Tasche da - Anlässe für schicke Looks gibt es bei den Royals zuhauf. Getreu dem Motto "Augen zu und (Kreditkarte) durch" wird für das perfekte Outfit mitunter tief in die Tasche gegriffen. Das Fashion-Magazin "UFO No More" schaute jetzt genau hin und analysierte, wie hoch die Modeausgaben der Royal-Damen wirklich sind.

Welche der Royals sich ihr Aussehen besonders viel kosten lassen:

Charlène von Monaco auf Platz 1

Royal Diva und Spitzenreiterin der Liste ist Fürstin Charlène von Monaco. Laut "UFO No More" gibt sie im Jahr 739.541,52 € für ihre royale Garderobe aus. Besonders verblüffend: Für die Ausgaben soll sie "nur" 105 Kleidungsstücke gekauft haben. Ein durchschnittliches Kleidungsstück der Fürstin kostet also um die 7.000 €.

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland auf Platz 2

Auf Platz zwei landet Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland mit 227.604,42 €. Maria-Olympia braucht ihre Luxus-Garderobe allerdings nicht nur für ihre vielen royalen Verpflichtungen. Als Londoner-It-Girl sitzt sie auch bei den Fashion Shows in den großen Mode-Metropolen in der Front Row.

Prinzessin Catherine auf Platz 3

Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es Kate Middelton mit 217.310,46 €. Zwar recycled die britische Prinzessin immer wieder ihre alten Looks und greift oft zu erschwinglichen High-Street-Marken wie Zara, doch 2023 trug sie auch eine Vielzahl neuer Ballkleider und Outfits. Ihren teuersten Look des Jahres präsentierte Kate bei der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla und entschied sich für ein maßgeschneidertes Alexander-McQueen-Kleid.

Die Royal-Garderoben im Ranking

Fürstin Charlène: 739.541,52 € Prinzessin Maria-Olympia: 227.604,42 € Prinzessin Catherine: 217.310,46 € Prinzessin Sofia: 163.905,68 € Großherzogin Maria Teresa: 134.493,00 € Herzogin Meghan: 106.938,29 € Königin Mathilde: 103.468,92 € Kronprinzessin Mary: 92.245,28 € Gräfin Sophie: 87.299,37 € Prinzessin Beatrice: 87.255,70 € Kronprinzessin Marie-Chantal: 75.897,37 € Königin Máxima: 72.887,52 € Kronprinzessin Mette-Marit: 55.653,00 € Königin Letizia: 53.919,38 € Prinzessin Marie: 49.873,83 € Kronprinzessin Victoria: 35.482,99 € Erbgroßherzogin Stéphanie: 24.151,14 € Prinzessin Eugenie: 18.318,88 € Prinzessin Madeleine: 18.213,81 €

Am sparsamsten zeigten sich die schwedischen Royals. Madeleine (18.213,81 €) und Kronprinzessin Victoria (35.482,99 €) shoppten 2023 am günstigsten. Allerdings ist das wenig verwunderlich: Gerade Victoria ist dafür bekannt, immer wieder erschwingliche Kleider von der Stange zu kaufen.